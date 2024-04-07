تكنولوجيا: هواوي تعقد حدث في 11 من أبريل للإعلان عن سيارة وجهاز حاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد العملاق الصيني هواوي مؤتمر في 11 من أبريل لكشف النقاب عن سيارة جديدة وإصدار جديد من أجهزة الحاسب.

تكشف هواوي خلال فعاليات مؤتمرها القادم عن سيارة Luxeed S7، وهي أولى السيارات المطورة من الشركة بالتعاون مع شركة “Chery”.

وتشير التوقعات إلى أن سيارة Luxeed S7 الجديدة من هواوي ستشهد تغييرات في التكنوينات الداخلية مع نفس مستوى التسعير الأصلي للسيارة التي أطلقت في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ولقد كشفت التسريبات عن اثنان من النماذج في سيارة Luxeed S7 القادمة والتي تختلف في الأبعاد والوزن عن إصدار الشركة الأصلي، ويأتي النموذجين بمحرك مزدوج بقدرة 150 كيلو واط و215 كيلو واط على غرار سيارة Luxeed S7 Max RS.

من جانب أخر تقدم هواوي خلال الحدث تحديث جديد لجهاز الحاسب MateBook X Pro، ولقد أعتمد MateBook X Pro للعام 2024 بالفعل إستعداداً للإعلان المرتقب.

يذكر أن التسريبات السابقة سلطت الأضواء على سلسلة هواتف Huawei P70، إلا بعض التقارير التي نشرت مؤخراً أشارت إلى أن العملاق الصيني قد تؤجل إطلاق السلسلة الجديدة في الوقت الراهن.

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