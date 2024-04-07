شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل توقعات الطقس المصاحب للكسوف الشمسى غدا فى أماكن ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن أنظمة التنبؤ العددى بالطقس الحديثة هى من عجائب العلم والتكنولوجيا، فإن التنبؤات التى يتم إجراؤها قبل أكثر من أسبوع تخضع لتغييرات كبيرة مع استيعاب معلومات جديدة فى عمليات المحاكاة الخاصة بالكسوف الشمسى غدا.



وفقا لما ذكره موقع "space"، تظهر هذه التوقعات الآن علامات متزايدة على التقارب، مما يوفر إرشادات مفيدة ومتسقة حول المناطق الواسعة على طول مسار الكسوف التى تتمتع بأفضل فرصة لظروف رؤية جيدة.



ويمكن تعزيزها من خلال التنبؤات الصادرة عن مكاتب التنبؤ التابعة لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الواقعة بالقرب من المسار الإجمالى للكسوف الشمسى وعلى طوله.



كما أنه فى الساعات الأخيرة قبل الكسوف، ينبغى استخدام أحدث بيانات الأرصاد الجوية، بما فى ذلك الفحص الدقيق لصور الأقمار الصناعية وعمليات المسح الرإدارية، لتعديل خطط الرصد النهائية.



خريطة الطقس ليوم 8 أبريل

ومع ذلك، فإن خرائط الطقس ليوم الكسوف تصور سلسلة من الضغط العالى تمتد جنوبًا من ولاية نيويورك إلى الضفاف الخارجية لكارولينا الشمالية.



يتمركز الضغط المنخفض فوق ولاية أيوا وتمتد الأنظمة الأمامية المرتبطة بها عبر وسط إلينوى وجنوب شرق ميسورى وأركنساس وحتى وسط تكساس، ومن المتوقع أن تكون منطقة أخرى من الضغط المنخفض فوق جنوب غرب تكساس.

انتشار الغيوم

بمراجعة خريطة احتمالية السحابة، نجد أنه على طول المسار الكلى، تتم الإشارة إلى غطاء سحابى منخفض واسع النطاق عبر جزء كبير من منطقة تكساس.



ومع ذلك، قد يتضاءل هذا الغطاء السحابى المعتم قليلًا، مما قد يسمح ببعض المناظر الخافتة للشمس فى مسار الكسوف الذى يمتد شمال شرقًا عبر جنوب شرق أوكلاهوما، والنصف الشمالى من أركنساس، وجنوب شرق ميسورى، وأقصى جنوب إلينوى، وأجزاء من أقصى الجنوب الغربى وشرق ولاية إنديانا، وكذلك غرب وشمال ولاية أوهايو.



قد يعانى شمال شرق أوهايو وشمال غرب بنسلفانيا من طبقة مختلفة من السحب، ومن المرجح أن تتقدم مجموعة من السحب عالية إلى متوسطة المستوى إلى غرب نيويورك فى وقت الكسوف.



بشكل عام، تميل مثل هذه السحب إلى "الامتداد" إلى أعلى سلسلة من المستويات العليا ذات الضغط العالي.