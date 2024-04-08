شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى ستطلق أبل جهاز iPad Pro الجديد؟.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى موديلات iPad Pro الجديدة من Apple بترقب كبير، وقد تم وصفها بأنها أكبر تحديث للأجهزة منذ عام 2018، وفقاً لموقع gadgets 360.

متى تتوقع أجهزة iPad Pro الجديدة

في البداية، كان من المتوقع إطلاق طرازات iPad Pro وiPad Air الجديدة في وقت ما في مارس أو أبريل، ومع ذلك، يقال إن شركة آبل واجهت عددًا من مشكلات التطوير والإنتاج التي أخرت هذا الإطلاق.

ووفقا لتقرير سلسلة التوريد هذا الأسبوع، فقد تم تأجيل إطلاق أجهزة iPad الجديدة بشكل متكرر، وبحسب ما ورد نتجت التأخيرات عن اختناقات في الأجهزة والبرامج، وسيتم شحن طرازي iPad Pro وiPad Air الجديدين بنظام iPadOS 17.4، وقد واجهت شركة Apple حواجز في إنهاء تحديث البرنامج هذا.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي جهاز iPad Pro الجديد على شاشات OLED لا تشبه أي شيء أنتجته Apple من قبل، وتتطلب شاشات العرض هذه تقنيات تصنيع جديدة يقال إنها ساهمت في التأخير.

في الآونة الأخيرة، ذكرت بلومبرج أن iPad Pro وiPad Air الجديدين سيتم إطلاقهما في وقت ما في “أوائل شهر مايو”، وقال المحلل روس يونغ من شركة Display Supply Chain Consultants في تقرير إن طرازات iPad Pro الجديدة ستبدأ في الشحن من سلسلة التوريد التابعة لشركة Apple هذا الشهر – في الوقت المناسب لإطلاقها في مايو، وفقًا ليونج، فإن إنتاج جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة يتخلف عن طراز 12.9 بوصة، مما يشير إلى أنه قد يكون من الصعب العثور عليه عند إطلاقه.

أخيرًا، ظهرت مجموعة من معرفات طرازات iPad الجديدة في الملفات التنظيمية هذا الشهر، وتحدث هذه العملية عمومًا في الأسابيع التي تسبق طرح منتج جديد في السوق.

سيحتوي iPad Pros الجديد على شاشات OLED، وتصميم أنحف بشكل ملحوظ، وأداء مُحسن بشريحة M3، وملحق Magic Keyboard جديد.