شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة iPhone 16 .. نظرة على الأسعار المسربة والتصميم والشاشة والبطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل عام، نشهد الكثير من التسريبات قبل أن تطلق شركة أبل مجموعتها الجديدة من أجهزة أيفون، ولم يكن هذا العام مختلفًا، فنحن على بعد خمسة أشهر على الأقل من إطلاق سلسلة iPhone 16، لكن التسريبات أعطت بالفعل فكرة تقريبية عما يمكن توقعه من حيث الميزات ومن المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأسابيع أو الأشهر المقبلة مع اقترابنا من حدث الإطلاق.

ولم تؤكد شركة أبل تاريخ الإطلاق بعد، ولكن من المرجح أن يعقد الحدث في سبتمبر – تمامًا مثل كل عام، الجزء المثير للدهشة هو أن الأسعار قد تسربت بالفعل عبر الإنترنت، ولكن خذ التفاصيل مع قليل من الملح لأن الأسعار تتسرب قبل الحدث بحوالي 10 مرات من مصادر مختلفة

سلسلة iPhone 16: التصميم المسرب ومجموعة الشرائح والشاشة

من المتوقع أن تجري شركة آبل بعض التغييرات على تصميم سلسلة iPhone 16، وأشارت بعض التسريبات الأخيرة إلى أن الطرازات القياسية القادمة ستحتوي على تخطيطات مُعاد تصميمها للكاميرا الخلفية مع محاذاة رأسية في طرازي iPhone 16 وiPhone 16 Plus القياسيين.

وتشير التقارير حتى الآن أيضًا إلى إضافة زر التقاط مخصص، وتعد هذه الإضافة، وفقًا لبلومبرج، بتقديم تجربة تسجيل فيديو أسرع، وسيحظى الزر بدعم تقنية ردود الفعل اللمسية للاستجابة اللمسية، وعلاوة على ذلك، فقد ترددت أيضًا شائعات منذ بعض الوقت عن دمج زر الإجراء في النماذج القياسية، وهو أمر لا نراه إلا في نماذج Pro، ويمكنك أن تتوقع رؤية شاشة مثقوبة في جميع طرازات iPhone 16، على غرار سلسلة iPhone 15، إلى جانب هذا، من المحتمل أيضًا أن تحتوي أجهزة iPhone 2024 على منفذ USB Type-C الذي شوهد في إصدارات العام الماضي.

تشير الشائعات المحيطة بطرازي iPhone 16 Pro وPro Max إلى شاشات أكبر، حيث يميل Pro إلى تقديم شاشة مقاس 6.3 بوصة ويتميز Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة، ومع ذلك، فإن هذا يثير أيضًا مخاوف بشأن جدوى الاستخدام بيد واحدة مع هذه الأبعاد المتزايدة.

ومن المرجح أن يحتفظ iPhone 16 و16 Plus بأحجام شاشات أسلافهما، بينما تظل الإضافة المحتملة لمعدل تحديث 120 هرتز لجهاز iPhone 16 القياسي مجرد تخمين.

يشاع أن سلسلة iPhone 16 Pro ستظهر لأول مرة مع شرائح A18 Pro المتقدمة، بينما تلوح الشكوك حول تكوينات شرائح النماذج القياسية، وتشير التكهنات إلى شريحة A17 معدلة لجهاز iPhone 16 و16 Plus، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال نادرة، والجدير بالذكر أن أبل يمكنها أيضًا دمج الجرافين في نماذج Pro لتحسين الإدارة الحرارية أثناء المهام المكثفة.

يكتنف الغموض ترقيات الكاميرا لسلسلة iPhone 16، مع توفر معلومات محدودة، وتشير التقارير إلى أننا يمكن أن نرى عدسة فائقة الاتساع محسنة بدقة 48 ميجابكسل لنماذج Pro لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة، وقد يحتوي كلا الطرازين أيضًا على عدسة Telephoto مقاس 5x.

علاوة على ذلك، يُقال مرة أخرى أن شركة أبل تعمل على زيادة أحجام بطاريات الأجهزة، ويمكن أن يحتوي iPhone 16 على بطارية أكبر تبلغ 3561 مللي أمبير في الساعة، في حين قد يحصل iPhone 16 Plus على وحدة تبلغ سعتها 4006 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يحتوي هاتف iPhone 16 Pro Max على بطارية تبلغ سعتها 4676 مللي أمبير في الساعة.

سلسلة iPhone 16: أسعار مسربة

اقترح المسرب Majin Bu مؤخرًا على X أنه سيكون هناك أيضًا طراز iPhone 16 SE وقد يبدأ بسعر 699 دولارًا لطراز 128 جيجابايت، بينما يمكن أن يصل سعر iPhone 16 SE Plus إلى 799 دولارًا لـ البديل 256 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يتم بيع هاتف iPhone 16 بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 699 دولارًا، بينما يُشاع أن إصدارات 256 جيجابايت من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max تكلف 999 دولارًا و1099 دولارًا على التوالي.