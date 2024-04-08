تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز حاسب الكل في واحد بشاشة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن جهاز حاسب الكل في واحد بمعالج Intel Core Ultra، وشاشة مميزة بدقة عرض 4K، وسعر 1469 دولار.

قدمت العملاق الكوري اليوم للأسواق أحدث أجهزة الحاسب الكل في واحد الذي يتميز بتصميم فائق النحافة في الإطار بسماكة 6.5مم، على أن ينطلق الحاسب مع لوحة مفاتيح وفارة بميزة الإتصال اللاسلكي.

أيضاً يضم الجهاز شاشة بحجم 27 إنش، ودقة عرض 4K، كما يضم الجهاز مكبرات صوتية ثلاثية الأبعاد، ويدعم تقنية “Dolby Atmos”.

وتدعم سامسونج هذا الإصدار بمعالج Intel Core Ultra، إلا أن العملاق الكوري لم تحدد المعالج بشكل دقيق، ويأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وللإتصال يضم جهاز All-in-One Pro منفذ HDMI، وعدد من منافذ USB فئة A، مع منفذ Ethernet، ومدخل للسماعات، كما يدعم الجهاز الإتصال اللاسلكي بتقنية البلوتوث 5.4، وWi-Fi 6E، ويأتي الجهاز بكاميرة webcam لإجتماعات الفيديو والمكالمات.

كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 11 Home مثبت مسبقاً، ويأتي بعدد من التطبيقات المثبته، ويدعم إنعكاس الشاشة على هواتف Galaxy، ويتوفر الجهاز بسعر 1469 دولار.

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