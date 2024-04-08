شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة لتسهيل مشاركة الصور بين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم تطبيق واتساب وهو التطبيق الذي يستخدمه الكثيرون عندما يرغبون في مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع جهات الاتصال الخاصة بهم، لذلك تعمل شركة واتساب على ميزة ستجعل مشاركة الصور أسهل بكثير، وفقًا لموقع indiatoday.

وفقًا لتقرير نشر في WABeta Info، فإن تطبيق واتساب جاهز لتقديم ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على مشاركة الصور مع جهات الاتصال الخاصة بهم بسلاسة، وفقًا للتقرير، سيحتاج المستخدمون ببساطة إلى الضغط باستمرار على زر إرفاق الملفات لفترة أطول قليلاً وسينقلهم ذلك إلى معرض الصور الخاص بهم مباشرة، وستعمل هذه الميزة على إلغاء الحاجة إلى تحديد خيار معرض الصور وستوفر وقت المستخدمين.

ويقول التقرير أيضًا أن الميزة قد بدأت بالفعل في طرحها لبعض المستخدمين ومن المتوقع أن تكون متاحة لمزيد من المستخدمين قريبًا، ومع ذلك، لم يذكر واتساب هذه الميزة في سجل التغييرات الرسمي الخاص به.

يعمل تطبيق واتساب مؤخرًا على عدد من الميزات، تهدف جميعها إلى تحسين تجربة المستخدم، وتحاول منصة المراسلة الفورية، المملوكة لشركة Meta، تحسين المحادثات، وتسهيل مشاركة التحديثات، وتبسيط إدارة الدردشة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى هذه الميزة، من المتوقع أيضًا أن يقدم واتساب قسمًا مخصصًا "للدردشة المقترحة" داخل التطبيق، يهدف إلى تبسيط الاتصالات الجديدة وتعزيز التواصل بين المستخدمين، ومن المتوقع أن يوصي هذا القسم، الموجود في أسفل قائمة الدردشات، بجهات اتصال من دفاتر عناوين المستخدمين الذين لم يتفاعلوا معهم من قبل، مما يسهل توسيع الشبكات الاجتماعية وبدء المحادثات مع جهات الاتصال المقترحة، وأفيد أيضًا أن المستخدمين سيتمكنون من التحكم في تجربة المراسلة الخاصة بهم، مع القدرة على استبعاد قسم "الدردشة المقترحة" في أي وقت.