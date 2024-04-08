شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن مركز للذكاء الاصطناعى فى لندن لمواصلة تطوير أبحاث AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي، أنشأت مايكروسوفت مؤسسة Microsoft AI الجديدة لتعزيز التقدم في منتجات الذكاء الاصطناعي للشركة، بما في ذلك Copilot في نظامي التشغيل Windows 11 و10.

واستغرق عملاق البرمجيات شهرًا آخر لاستكشاف ووضع اللمسات الأخيرة على خططه لفتح Microsoft AI Hub في لندن، حيث ستقوم الشركة الآن بتطوير "نماذج لغوية حديثة والبنية التحتية الداعمة لها"، و"أدوات عالمية المستوى لنماذج الأساس".

,يرأس مؤسسة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان، المؤسس المشارك لـ DeepMind وInflection، لكن مركز الذكاء الاصطناعي الجديد في لندن سيرأسه جوردان هوفمان، وشغل هوفمان سابقًا أدوارًا مهمة في Inflection وDeepMind.

وكتبت مايكروسوفت في منشور بالمدونة "سيقود Microsoft AI London العمل الرائد لتطوير نماذج اللغة الحديثة والبنية التحتية الداعمة لها، وإنشاء أدوات عالمية المستوى للنماذج الأساسية، والتعاون بشكل وثيق مع فرق الذكاء الاصطناعي لدينا عبر Microsoft ومع شركائنا، بما في ذلك OpenAI ".

يعد الإعلان عن مركز الذكاء الاصطناعي الجديد خبرًا جيدًا ليس فقط للأشخاص المتحمسين لمستقبل منتجات الذكاء الاصطناعي من Microsoft، ولكن أيضًا لخبراء الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة الذين يبحثون عن وظائف في Microsoft.

وستقوم شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في ريدموند بتوظيف "أفراد استثنائيين يرغبون في العمل على أسئلة الذكاء الاصطناعي الأكثر إثارة للاهتمام والتحدي في عصرنا".

في منشور الإعلان، تؤكد مايكروسوفت أيضًا على التزامها تجاه المملكة المتحدة، التي تعد موطنًا لمختبر Microsoft Research Cambridge.

كما سلطت الضوء أيضًا على الاستثمار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لتحسين مهارات القوى العاملة في المملكة المتحدة لعصر الذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بجلب 20000 من وحدات معالجة الرسوميات الأكثر تقدمًا لبناء البنية التحتية لتشغيل اقتصاد الذكاء الاصطناعي في البلاد.