شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تتوقع إطلاق طرازات iPad Mini وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تركزت الشائعات على طرازات iPad Pro وiPad Air الجديدة، يتساءل بعض عملاء أبل عن موعد إصدار iPad mini التالي، جاء رد مارك جورمان من بلومبرج في رسالته الإخبارية Power On اليوم، إن طرازات iPad mini الجديدة ونماذج iPad للمبتدئين سيتم إصدارها في أواخر عام 2024 على أقرب تقدير، وفقاً لموقع macrumors.

وأضاف: "تعمل الشركة أيضًا على إصدارات جديدة من أجهزة iPad و iPad mini ذات المواصفات المنخفضة، ولكن لن يتم إصدارها قبل نهاية العام على أقرب تقدير، ومن المحتمل أن يصبح جهاز iPad الجديد منخفض التكلفة في نهاية المطاف نسخة منخفضة التكلفة من طراز الجيل العاشر اعتبارًا من عام 2022، في حين أن تحديث iPad mini لن يتضمن أكثر من مجرد ترقية المعالج".

تم إطلاق الجيل السادس الحالي من iPad mini في سبتمبر 2021، وهو مزود بشريحة A15 Bionic ويتوقع جورمان أن يحتوي النموذج التالي على شريحة أحدث، مع بعض التغييرات الأخرى، وتتضمن الميزات الإضافية التي ترددت مصادر أخرى ترقيات للكاميرا وإصلاحًا لسلوك عرض "التمرير الهلامي".

تم تحديث جهاز iPad آخر مرة في أكتوبر 2022، ويمكن أن يبدأ جهاز iPad من الجيل الحادي عشر بسعر أقل من جهاز iPad من الجيل العاشر، مما قد يمهد الطريق لشركة Apple للتوقف عن الجيل التاسع من iPad المزود بموصل Lightning.