شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14 Plus من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التي تم إطلاقها فى 2021.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Plus وبين هاتف iPhone 8 كما يلى:

iPhone 14 Plus

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن : 203 جراما.

البطارية: 4325 mAh.



هاتف iPhone 8

الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1334 × 750 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A11 Fusion.

الذاكرة الداخلية:256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x).

البطارية: بقوة 1821 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.