شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم لسطح المكتب يزيد عدد مجموعات علامات التبويب من فردية إلى متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل ميزة مطلوبة بشدة إلى سطح مكتب Chrome: مجموعات علامات التبويب بصيغة الجمع، وليست المفرد، حيث كانت هذه الميزة متاحة على متصفح كروم لنظام أندرويد منذ بعض الوقت، وتشير هذه الخطوة إلى أن جوجل تعمل على توحيد تجربة التصفح عبر الأنظمة الأساسية.

كما هو الحال مع أندرويد، سيحتوي Chrome Desktop على جزء مخصص لمجموعات علامات التبويب، ومن المتوقع أن يمكن الوصول إلى هذا الجزء من شريط الإشارات المرجعية، حيث يكون في موقع مركزي لإدارة علامات التبويب المجمعة.

حاليًا، يسمح سطح مكتب Chrome للمستخدمين بإنشاء مجموعة علامات تبويب واحدة فقط، وسينهي التحديث القادم هذا القيد، وسيتمكن المستخدمون من إنشاء مجموعات متعددة وإدارتها، وسيؤدي هذا إلى تحسين التنظيم لأولئك الذين يعملون على عدد كبير من علامات التبويب لمشاريع مختلفة أو اهتمامات التصفح.

يبدو أن الهدف النهائي، كما هو موضح في X، هو مزامنة مجموعات علامات التبويب بين Chrome لنظام أندرويد وسطح المكتب، وسيسمح هذا للمستخدمين بالوصول إلى علامات التبويب المجمعة وإدارتها بسلاسة بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.

على الرغم من أن مصدر الأخبار لم يذكر جدولًا زمنيًا، فمن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى مستخدمي إصدار Chrome المستقر قريبًا، ويعد تقديم مجموعات علامات تبويب متعددة وجزء مخصص بمثابة تحسين كبير لمستخدمي سطح مكتب Chrome.

سيسمح بتنظيم جلسات التصفح بشكل أفضل، خاصة لأولئك الذين يديرون عددًا كبيرًا من علامات التبويب. ستعمل القدرة على تصنيف علامات التبويب إلى مجموعات محددة بناءً على المشروع أو الموضوع أو الاهتمام على تبسيط سير العمل وتحسين كفاءة التصفح.