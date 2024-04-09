شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ في Android Auto يؤثر على جميع الأوامر الصوتية للتنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب خلل في Android Auto بمشكلة لبعض المستخدمين، حيث أدى إلى تنفيذ جميع الأوامر الصوتية الخاصة بالتنقل من خلال تطبيق "خرائط Google" فقط دون غيره من تطبيقات التنقل الأخرى، وبعض النظر عن تطبيق التنقل الذى يستخدمه المستخدم، وفقاً لموقع gadgets360.

في Android Auto، يمكن إصدار الأوامر الصوتية للتنقل من خلال Google Assistant الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها هي أن يتم توجيه هذه الأوامر عبر أي تطبيق تنقل تستخدمه حاليًا، أو استخدمته مؤخرًا.

ومع ذلك، اكتشف بعض المستخدمين مؤخرًا أن جميع أوامر التنقل يتم توجيهها عبر خرائط Google على Android Auto، حتى إذا كانوا يريدون استخدام Waze أو بعض التطبيقات الأخرى.

لقد حدث هذا منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع لبعض المستخدمين، سواء أكان تطبيق Waze أو تطبيقات التنقل الأخرى التي تعمل بنظام Android Auto، فإن جميع الأوامر الصوتية تنتقل مرة أخرى إلى خرائط Google ووجد البعض أن الطريقة الوحيدة لإصلاح المشكلة هي تعطيل تطبيق خرائط جوجل بالكامل على هواتفهم.

الآن، على الرغم من ذلك، يبدو أن الإصلاح قد تم طرحه، يزعم بعض المستخدمين المتأثرين أن الإصدار 15.13.46.28 من تطبيق Google قد استعاد الوظيفة المعطلة.