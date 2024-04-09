شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جوجل يحصل على مفتاح Gemini مشابه لنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع تطبيق جوجل لنظام أندرويد للتطوير ليشمل تحديثًا مهمًا يتعلق بزر تبديل يسمح للمستخدمين بالتبديل بين وظيفة البحث الكلاسيكية وروبوت الدردشة Gemini AI، حيث يهدف هذا التكامل إلى مطابقة الوظائف المتوفرة بالفعل في إصدار iOS من التطبيق، كما تمثل خطوة حاسمة نحو تقديم تجربة مستخدم متسقة عبر منصات مختلفة.

يشير الكشف عن الميزة في تقارير التطوير من AssembleDebug وPiunikaWeb إلى أنه تم اكتشاف الميزة الجديدة في إصدار ما قبل النشر من تطبيق جوجل لنظام أندرويد.

في حين أن تاريخ الإصدار الرسمي لا يزال غير معلن، فإن تضمين هذا التبديل سيعزز بلا شك تجربة المستخدم من خلال توفير الاختيار بين وظائف البحث التقليدية والتفاعلات المتقدمة مع روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في إطار التزام جوجل بتكامل الذكاء الاصطناعي ودمجه في خدماتها، حيث يعمل برنامج الدردشة الآلي Gemini AI كمثال رئيسي، حيث وجد برنامج الدردشة الآلي طريقه إلى العديد من منتجات Google، بما في ذلك مجموعة Workspace.

والجدير بالذكر أن تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS يوفر بالفعل خيار التبديل بين البحث وGemini، مما يترك إصدار أندرويد ناقصًا في هذا الجانب، كما تشير الاكتشافات الأخيرة إلى أن هذا التفاوت قد يتم تصحيحه قريبا.

تحسينات الواجهة بالإضافة إلى ميزة التبديل، من المتوقع أيضًا أن يقدم التحديث اختصارات وأزرار مُجددة لوظائف مثل المعرض والترجمة والواجبات المنزلية والغناء، كما تمت ملاحظة هذه التحسينات في البداية في الشهر الماضي وبدأت بالفعل في الظهور لبعض المستخدمين المسجلين في أحدث الإصدارات التجريبية من تطبيق جوجل.

ويوضح هذا تركيز جوجل ليس فقط على دمج الذكاء الاصطناعي ولكن أيضًا على تحسين واجهة التطبيق الشاملة للحصول على تجربة مستخدم أكثر سهولة وكفاءة.

الوصول الحالي إلى Gemini AI لمستخدمي أندرويد بينما ينتظر مستخدمو أندرويد وصول تبديل Search-to-Gemini، لا يزال لديهم خيار الوصول إلى AI chatbot من خلال وسائل منفصلة، ​​مثل تطبيق Gemini المستقل.

ويتناقض هذا الأمر مع مستخدمي iOS، الذين يقتصرون حاليًا على التفاعل مع Gemini حصريًا من خلال تطبيق جوجل، ويهدف إدخال هذا التبديل على أندرويد إلى تبسيط الوصول إلى جيميني، مما يمنح المستخدمين المرونة للتبديل بسلاسة بين تصفح الويب والتفاعل مع روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي.