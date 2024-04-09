شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تتيح إمكانية تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور لمستخدمى iOS فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسعت X دعمها لتسجيلات الدخول باستخدام مفتاح المرور وجعل الخيار متاحًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، طالما أنهم يصلون إلى التطبيق على iPhone.

وأطلقت شركة التواصل الاجتماعى المعروفة سابقًا باسم Twitter في الأصل دعم مفتاح المرور لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة في يناير الماضي، والآن، أكد حساب X Safety طرحه عالميًا، مما يمنح المزيد من الأشخاص خيار استخدام بديل تسجيل الدخول.

وتعتبر مفاتيح المرور أكثر أمانًا من كلمات المرور، لأنها ليست عرضة للتصيد الاحتيالي أو مخططات الهندسة الاجتماعية ومقاومة لسرقة تسجيل الدخول، وعندما يقوم المستخدمون بتنشيط وإعداد تسجيل دخول بمفتاح مرور، فإنهم يقومون بإنشاء زوج مفاتيح سيكون بمثابة بيانات اعتماد المصادقة الرقمية الخاصة بهم.

وتتمتع الخدمة التي تقدم خيار تسجيل الدخول فقط بإمكانية الوصول إلى أحد هذه المفاتيح، والتي يتعين عليها بعد ذلك إقرانها بالمفتاح الآخر المخزن محليًا على جهاز المستخدم للتحقق من هويته، ويتعين على المستخدم فقط تأكيد أنه هو الشخص الذي يصل إلى حسابه من خلال بيانات اعتماده البيومترية أو رمز مرور الجهاز.



ولتمكين مفاتيح المرور على X، سيحتاج المستخدمون إلى تشغيل تطبيق iOS الخاص بهم، ثم الانتقال إلى "الإعدادات والخصوصية" ضمن "حسابك". في "الأمان والوصول إلى الحساب"، يمكنهم العثور على مفتاح المرور ضمن "حماية كلمة المرور الإضافية، ولسوء الحظ، لم يذكر X ما إذا كان الخيار سيكون متاحًا لمستخدمي Android ومتى.