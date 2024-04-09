تكنولوجيا: تسريب هاتف Google Pixel 8a مجددًا في صور تكشف عن حواف سميكة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تسريب هاتف Pixel 8a القادم من جوجل بشكل كبير مؤخرًا. وفي الآونة الأخيرة، حصلنا على قائمة المواصفات الخاصة به، ثم تم تسريب قائمة مواصفات أخرى بعد وقت قصير.

ربما تكون شركة جوجل نفسها قد عرضت لنا في الأسبوع الماضي هاتف Pixel 8a في إعلان لشركة الاتصالات التابعة لها في الولايات المتحدة.

واليوم، تم تسريب صورتين جديدتين للهاتف، تظهران كلا من الجزء الخلفي والأمامي. وعلى ما يبدو، يضم الجزء الخلفي شريط بعرض الهاتف والذي يحتوي على مستشعرين ومجموعة فلاش LED دائرية.

وفي الجزء الامامي، تبدو حواف الشاشة كبيرة جدًا، خاصة الحالة السفلية.

من المتوقع أيضًا أن يأتي Pixel 8a باللون الأبيض واللون الأزرق، إلى جانب اللون الاسود الذي ظهر في الصورة المسربة.

ومن المفترض ان يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Tensor G3 من جوجل، وسيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة وتردد 120 هرتز، ومساحة تخزين 128/256 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 13 ميجابكسل.

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