تكنولوجيا: الكشف عن تاريخ إطلاق هاتفي Realme P1 و P1 Pro والمواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إطلاق هاتفي Realme P1 و P1 Pro في الهند في 15 أبريل بعد ان تم الإعلان عنهم مؤخرًا.

وعلى الرغم من أن Realme لم تقم بتفصيل قائمة المواصفات لهواتف سلسلة P، فقد قامت بإعداد صفحات لكليهما على موقعها الإلكتروني الرسمي في الهند، لتكشف عن تصميماتها ومواصفاتها الرئيسية وألوانها.

يتم الإعلان عن Realme P1 Pro كهاتف ذكي مزود بـ “أفضل شاشة منحنية بسعر أقل من 20 ألف روبية هندية“.

سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED منحنية 120 هرتز مع ثقب مركزي للكاميرا الامامية. ستتمتع الشاشة أيضًا بدعم Pro-XDR وستأتي بتقنية Rainwater Touch.

يُوصف Realme P1 Pro أيضًا بأنه هاتف ذكي مزود بـ “أفضل معالج Snapdragon بسعر أقل من 20 ألف روبية هندية“، وهو معالج Snapdragon 6 Gen 1.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 45 واط. سيأتي P1 Pro باللون الاحمر والازرق، وسيكون به أيضًا دعم معيار IP65.

يتم الترويج لـ Realme P1 باعتباره هاتفًا ذكيًا مزودًا بـ “أسرع معالج تحت INR 15K”، وهو Dimensity 7050.

وعلى عكس نظيره Pro، يتميز هاتف P1 بتصميم مسطح ولكنه يحتوي على شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ودرجة سطوع تبلغ 2000 نتس مع تقنية Rainwater Touch ومستشعر ضوئي لبصمات الأصابع.

يدعم Realme P1 الشحن بقوة 45 واط، لكن سعة البطارية غير معروفة. كما أنه يحتوي على إعداد كاميرا دائري في الخلف، والذي يضم الكاميرا الرئيسة ذات دقة 50 ميجابكسل.

سيأتي P1 ايضًا بتصنيف IP54 وسيتم إطلاق باللون الاحمر والاخضر.

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