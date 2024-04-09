شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر مرشحًا جديدًا للبحث عن مقاطع الفيديو القصيرة على الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد بحث جوجل المصدر الذي يلجأ إليه الجميع للحصول على روابط الويب على الإنترنت، سواء كانت تؤدي إلى مقالات مثل هذه، أو مقاطع فيديو على يوتيوب أو صور، أو حتى مقاطع فيديو قصيرة، حيث كانت محاولات جوجل لركوب قطار الضجيج للفيديو القصير مقتصرة في الغالب على YouTube Shorts، لكن الشركة تدرك الدور المهم الذي يلعبه التنسيق في توصيل المعلومات أيضًا، وقد يرى مستخدمو البحث مرشحًا جديدًا لمقاطع الفيديو القصيرة يظهر في البحث قريبًا.

وقد انتشر تنسيق الفيديو القصير بواسطة تطبيقات مثل سناب شات وتيك توك في مساحة وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تم تقليده بواسطة إنستجرام زيلز ويوتيوب شورتس، كذلك هناك منشئو محتوى يركزون حصريًا على إنشاء محتوى قصير التنسيق، وهناك جدل حول شعبية التنسيق لمعلومات مثل التعليمات والأخبار، حيث يعد هذا وسيلة واعدة لتقديم المحتوى لأنه واضح وجذاب ومرئي، على الرغم من أن المخاوف المتعلقة بالمصداقية قد تظل قائمة.

وقامت جوجل حتى وقت قريب بتجميع الفيديوهات القصيرة ومحتويات الفيديو القصيرة الأخرى جنبًا إلى جنب مع روابط الويب الأخرى في نتائج البحث، أو ضمن مرشح النتائج بعنوان مقاطع الفيديو.

واكتشف برودي كلارك، مستشار تحسين محركات البحث (SEO)، مؤخرًا، أن جوجل تختبر مرشحًا جديدًا للبحث عن مقاطع الفيديو القصيرة للمستخدمين على الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، وينضم الاختبار الجديد إلى عوامل التصفية الجديدة المشابهة مثل المنتديات والمرشحات الخاصة بالمملكة المتحدة مثل المنتجات ومواقع المنتجات.

مرشح البحث الجديد

عند تفعيله يعرض لك فلتر مقاطع الفيديو القصيرة محتوى باتجاه عمودي مثل Shorts من يوتيوب ومقاطع الفيديو من تيك توك، ويتم عرض المحتوى في تخطيط مكون من عمودين، ويوفر عليك جهد تقديم استعلام البحث الخاص بك أو إنهائه باستخدام كلمات رئيسية مثل ريلز وشورتس وتيك توك.

اكتشف أيضًا المرشد الشهير والباحث المميز AssembleDebug on X الاختبار الجديد، مما يؤكد الاختبار العالمي ويعزز أملنا في طرحه على نطاق واسع بمجرد انتهاء الاختبار.

على الرغم من عدم وجود كلمة حول مرشح مماثل للبحث على الويب، والذي يمكن الوصول إليه أيضًا على سطح المكتب، فإن ما ستفعله جوجل هو تخمين أي شخص، فمن ناحية، يأتي محتوى الفيديو القصير على الهاتف المحمول أولاً، حيث تشجع معظم المنصات المستخدمين على التصوير في الوضع الرأسي، مما يجعل تجربة المشاهدة دون المستوى الأمثل على الأجهزة ذات الشاشات العريضة مثل شاشات الكمبيوتر المحمول.

من ناحية أخرى، فرضت جوجل محتوى يوتيوب شورتس على أجهزة التلفزيون الذكية، لذلك قد توفر لنا أيضًا الفلتر الجديد في واجهة مستخدم البحث على سطح المكتب.