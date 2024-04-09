شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك: منشوراتى أدت إلى "إضعاف X ماليًا" أكثر من مساعدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف إيلون ماسك بأن منشوراته على المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر ربما ألحقت ضررًا ماليًا بالشركة على المدى الطويل، وذلك فى إقرار بتاريخ 27 مارس نشرته صحيفة هافينغتون بوست، واعترف الملياردير أيضًا بأن لديه "فهمًا محدودًا" للدعوى التي تم عزله بسببها، وفقاً لموقع indiatoday.

رفع بن برودي البالغ من العمر 22 عامًا دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة التشهير في الخريف الماضي، زاعمًا أن ماسك دفع بنظرية المؤامرة التي حددت برودي خطأً على أنه متورط في قتال بين مجموعتين يمينيتين متطرفتين في ولاية أوريغون، وقدم محامي " ماسك " طلبات متعددة للاحتفاظ بسرية نص شهادته التي دامت ساعتين تقريبًا، لكن القاضي رفضها.

في مرحلة ما، سأل مارك بانكستون، محامي برودي، ماسك عن شرائه لموقع تويتر وما تأثير ذلك على استخدامه للموقع، ورد "ماسك" بأنه يعتقد أن منشوراته "ظلت دون تغيير قبل وبعد عملية الاستحواذ"، ولكنه أقر بأن الحفاظ على هذا الموقف من المحتمل أن يضر X أكثر مما ينفع.

وأضاف ماسك: "أعتقد أن هناك الكثير لإضعاف الشركة ماليًا بدلاً من مساعدتها، ولكن بالتأكيد أنا لا أرشد منشوراتي إلى ما هو مفيد ماليًا ولكن بما أعتقد أنه مثير للاهتمام أو مهم أو مسلي للجمهور".



تركز الدعوى القضائية على سلسلة من التغريدات التي نشرها ماسك في الصيف الماضي والتي روجت لنظرية مؤامرة يمينية متطرفة ربطت بشكل خاطئ برودي بمشاجرة في ولاية أوريغون بين Proud Boys ومجموعة محلية من النازيين الجدد، وكان برودي، المقيم في كاليفورنيا، يشبه بشكل غامض أحد المشاركين في الشجار، وسرعان ما تمسك المتصيدون عبر الإنترنت بنظرية مفادها أن الشجار كان بمثابة "علم زائف"، وأن برودي كان عميلاً حكومياً سرياً، تفاعل " ماسك " مع المستخدمين الذين كانوا يروجون لنظرية المؤامرة هذه على X، متفقًا مع استنتاجاتهم بأن الشجار كان على الأرجح حادثًا مدبرًا.

في 27 يونيو، رد ماسك على منشور يحتوي على مقطع فيديو للقتال وأشار إلى أن برودي كان جزءًا من عملية "علم زائف"، في الحقيقة، تم التعرف على برودي خطأً من قبل المتصيدين عبر الإنترنت باعتباره أحد الرجال الموجودين في الفيديو.

وقال ماسك على تويتر: "يبدو أن أحدهما طالب جامعي (يريد الانضمام إلى الحكومة) والآخر ربما يكون عضوًا في أنتيفا، ولكن مع ذلك، هناك حالة كاذبة محتملة".

تمت الإشارة إلى تلك التغريدة مباشرة من قبل محامي برودي. قال " ماسك " إن منشوره لم يكن له تأثير كبير لأنه مجرد رد.

ونظرًا لحجم حساب " ماسك " وشهرته العامة، فإن رده، الذي لا يزال موجودًا على الموقع، شاهده أكثر من مليون شخص، وفقًا لتقديرات محامي برودي.

لكن ماسك ادعى أن تويتر يحظى بخمسة إلى ثمانية تريليونات مشاهدة سنويًا، وبالتالي فإن مليون مشاهدة لم تكن مهمة على المنصة.

وأوضح ماسك أيضًا أنه لا يعتقد أن برودي، الذي أُجبر على إخلاء منزله في وقت ما، قد "تعرض لأضرار جسيمة" بسبب الاتهامات الكاذبة التي ساعد في نشرها.

قال ماسك: "يتعرض الناس للهجوم طوال الوقت في وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من النادر أن يكون لذلك تأثير سلبي كبير على حياتهم".