تكنولوجيا: ‏TikTok تخطط لمنافسة Instagram بتطبيق جديد لمشاركة الصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مستخدمو TikTok في تلقي إشعارات منبثقة حول تطبيق جديد تخطط شركة الشبكة الاجتماعية لإطلاقه في المستقبل القريب.

يُطلق على التطبيق اسم Notes ويسمح للمستخدمين بمشاركة الصور تمامًا مثل تطبيق Instagram.

تشير تقارير TechCrunch إلى أن TikTok أكدت بالفعل أن تطبيق Notes كان قيد التطوير، لكن الشركة لم تقدم أي إطار زمني لإصدار تطبيق مشاركة الصور.

يشير الإشعار الذي تلقاه العديد من مستخدمي TikTok في الأسبوعين الماضيين إلى أن Notes هو “تطبيق جديد لمنشورات الصور“.

توضح TikTok أيضًا أنه “سيتم عرض منشورات صور TikTok العامة الحالية والمستقبلية في TikTok Notes”.

ولحسن الحظ، ستوفر TikTok خيار إلغاء الاشتراك في التطبيق: “إذا كنت تفضل عدم عرض منشورات صور TikTok العامة الخاصة بك على TikTok Notes، فأوقف تشغيل هذا الآن“.

لا يعتبر تطبيق Notes القادم هو المشروع الوحيد الذي تعمل عليه TikTok حاليًا. تقوم الشركة أيضًا بتجربة تنسيقات مختلفة مثل المنشورات النصية ومقاطع الفيديو الطويلة.

المصدر