شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيهما أفضل؟.. أجهزة مايكروسوفت المزودة بـ Snapdragon X Elite ستكون أسرع من MacBook Air والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة القادمة التي تعمل بنظام Windows والمزودة بمعالج Snapdragon X Elite من Qualcomm أسرع من جهاز MacBook Air المزود بأحدث شريحة M3 من Apple، وذلك وفقًا للمستندات الداخلية التي حصل عليها موقع The Verge.

يقول التقرير: "مايكروسوفت واثقة جدًا من شرائح Qualcomm الجديدة لدرجة أنها تخطط لعدد من العروض التوضيحية التي ستظهر كيف ستكون هذه المعالجات أسرع من M3 MacBook Air في مهام وحدة المعالجة المركزية، وتسريع الذكاء الاصطناعي، وحتى محاكاة التطبيقات"، تعتقد Microsoft أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها ستوفر "محاكاة أسرع للتطبيقات" من جهاز Rosetta 2 من Apple.

تم طرح Snapdragon X Elite في أكتوبر، ويتميز ببنية تعتمد على الذراع مثل Apple silicon، وادعت شركة Qualcomm العام الماضي أن المعالج حقق أداء أسرع بنسبة 21٪ لوحدة المعالجة المركزية متعددة النواة من شريحة M3، استنادًا إلى أداة قياس Geekbench 6.

هناك بعض التحذيرات هنا، بما في ذلك أن Microsoft وQualcomm تقارنان بشريحة M3 ذات النهاية المنخفضة من Apple بدلاً من شرائح M3 Pro وM3 Max المتطورة، وتوفر أجهزة MacBooks المزودة بمعالج Apple silicon أيضًا أداءً رائدًا في الصناعة لكل واط، في حين من المرجح أن يعمل Snapdragon X Elite بشكل أكثر سخونة ويتطلب أجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمراوح، منذ أن تم تحديثه بشريحة M1 في عام 2020، يتميز جهاز MacBook Air بتصميم بدون مروحة، يمكن لشركة Apple أيضًا تحسين أداء أجهزة MacBooks لأنها تتحكم في كل من الأجهزة وبرامج macOS.

ومع ذلك، فمن الواضح أن منافسي شركة Apple يحرزون تقدمًا في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستندة إلى تقنية Arm، وتخطط مايكروسوفت للإعلان عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بمعالج Snapdragon X Elite في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك Surface Pro 10 وSurface Laptop 6 في 20 مايو.