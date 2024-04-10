تكنولوجيا: تعرف على أول لوحة مفاتيح ألعاب لاسلكية مضغوطة بنسبة 60%

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت لوحة المفاتيح Pro X 60 Lightspeed فى الاسواق وهي أول لوحة مفاتيح ألعاب لاسلكية تأتي بتنسيق مضغوط بنسبة 60%

وتركز لوحة المفاتيح على الألعاب وهى متاحة الآن مقابل 179 دولارًا في اختيار نوعين من المفاتيح الضوئية GX (اللمسية أو الخطية) وثلاثة ألوان (أسود أو أبيض أو وردى).

وتتضمن Pro X 60 العديد من الميزات نفسها وهى أن يحصل المستخدمون على ثلاثة خيارات للاتصال: سلكى، باستخدام كابل الشحن USB-C إلى USB-C بطول ستة أقدام، أو لاسلكيًا عبر Bluetooth أو Logitch’s Lightspeed dongle، حيث يوفر الأخير معدل اقتراع يبلغ 1000 هرتز، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وأحد الاختلافات الرئيسية هو أنه، على عكس Pro X TKL، فإن Pro X 60 ليس لوحة مفاتيح ميكانيكية ، كما إنها بصرية لذا فإن الشعور مختلف، ولا توفر أي من لوحة المفاتيح مفاتيح قابلة للتبديل السريع.

ويتمتع كل من خيارات المفاتيح الخطية واللمسية GX لجهاز Pro X 60 بنقطة تشغيل 1.8 مم ومسافة سفر 4 مم، مع قوة تشغيل تبلغ 50 جرامًا و60 جرامًا على التوالي.

ويمكن تحقيق تخصيصات إضافية لأشياء مثل تعيين اختصارات الماكرو والإضاءة والمؤثرات الصوتية عبر أداة Keycontrol الجديدة في برنامج Logitech's G Hub، مع إمكانية إعادة تعيين المفاتيح لإعطاء كل مفتاح ما يصل إلى 15 وظيفة مختلفة.

كما أنه يدعم إضاءة Logitech's Lightsync RGB، والتي تمت برمجتها مسبقًا إلى اللون الأزرق الثابت خارج الصندوق لتقليل التشتيت ولكن يمكن تخصيصها للسماح باختيارك لتسلسلات الألوان والإضاءة للتألق من خلال أغطية مفاتيح PBT المزدوجة اللقطة في Pro X 60، ويبلغ عمر البطارية عند الاتصال عبر Lightspeed اللاسلكي مع تمكين الإضاءة حوالي 65 ساعة عند الشحن الكامل.

وتأتي لوحة المفاتيح أيضا مزوده ببعض ميزات جودة الحياة، مثل أسطوانة الصوت التي يسهل الوصول إليها عند وضع الأصابع فوق مفاتيح WASD، ومفتاح وضع اللعبة على الجانب الذي يعطل المفاتيح مثل مفتاح Windows، وقد يشتت انتباهك أثناء اللعب، وحقيبة حمل لأخذ لوحة المفاتيح أثناء التنقل.

والجاذبية الرئيسية هنا هي أن كل هذه الميزات والتخصيصات متوفرة في عامل الشكل المحمول هذا ، وإذا كنت تستمتع بالألعاب التنافسية وتسافر بشكل متكرر، فسيكون وضعها في الحقيبة أسهل بكثير من وضع لوحة مفاتيح كاملة التصميم.