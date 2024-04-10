شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تطلق ميزة جوجل Find My Device إلى Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Google شبكة Find My Device للمنتجات المستندة إلى Android، مما يعكس وظائف شبكة Find My من Apple المصممة لتحديد موقع أجهزة Apple، وفقاً لموقع macrumors.

شبكة Android Find My Device قادرة على استخدام ملايين أجهزة Android (التي تعمل بنظام Android 9 أو أحدث) لتعقب منتجات Android المفقودة والمسروقة والمفقودة، ويستطيع الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام Android المفقود إجراء اختبار الاتصال بأجهزة Android القريبة باستخدام تقنية Bluetooth، ونقل معلومات الموقع إلى المالك.



نظرًا لأن الشبكة تستخدم تقنية Bluetooth، فإنها تعمل حتى عندما تكون أجهزة Android غير متصلة بالإنترنت ولا تحتوي على اتصال خلوي أو اتصال Wi-Fi، وستكون بعض الأجهزة، مثل Pixel 8 وPixel 8 Pro، قابلة لتحديد موقعها حتى عند إيقاف تشغيلها أو عند نفاد البطارية، ويقدم Find My نفس الميزات المحددة لأجهزة iPhone.

بدءًا من شهر مايو، ستعمل شبكة Find My Device للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أيضًا مع أجهزة تعقب Bluetooth، مما يسمح لمستخدمي Android بإرفاق أجهزة التتبع بالعناصر لتحديد موقعها على شبكة Android، على الرغم من أن جوجل لا تصمم أجهزة التتبع الخاصة بها، فإن أدوات التتبع التابعة لجهات خارجية ستعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها AirTags.

ولمنع تعقب مستخدمي iPhone دون علمهم باستخدام هذه الشبكة الجديدة، عملت Google مع Apple لإنشاء مواصفات صناعية تتيح لمستخدمي iPhone وAndroid الحصول على تنبيهات حول أدوات تعقب العناصر غير المعروفة القريبة بغض النظر عن العلامة التجارية لجهاز التتبع، وانتظرت Google حتى نفذت Apple دعمًا لتنبيهات تعقب الجهات الخارجية لإطلاق شبكتها، بناءً على الكود الموجود في iOS 17.5.

يبدو أن iOS 17.5 يعمل على توسيع تنبيهات AirTag "تم العثور على متحرك معك" إلى متتبعات العناصر التابعة لجهات خارجية، مما يسمح لـ iPhone بالتعرف على متتبعات العناصر المستندة إلى Android وتلك التابعة لشركات أخرى.

تمكنت Google من التعلم من الانتقادات التي واجهتها شركة Apple بعد إطلاق AirTags، وكانت هناك العديد من القصص الإخبارية والتقارير عن مجرمين يستخدمون AirTags للمطاردة وسرقة السيارات وغير ذلك الكثير، مما دفع شركة Apple إلى إجراء تغييرات متعددة على تنبيهات التعقب غير المرغوب فيها، وقامت Apple بزيادة وتيرة الإشعارات وصممت أيضًا تطبيق Tracker Detect لأجهزة Android، لكن عمل Apple مع Google يضمن حلاً أكثر ديمومة يحافظ على أمان مستخدمي Android وiPhone مع إطلاق شبكة تتبع رئيسية أخرى.