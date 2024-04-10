شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 10 أبريل خسارة قدرها 2.30%، وبهذا، انخفضت قيمة البيتكوين إلى 66,147 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets360، يتم تداول Bitcoin في البورصات الدولية مثل Binance عند نقطة سعر أعلى قليلاً تبلغ 69,058 دولارًا.

شهدت عملة الأثير خسارة أكبر من خسارة البيتكوين اليوم الأربعاء، حيث سجلت إيثريوم خسارة بنسبة 3.28% ليتم تداولها عند سعر 3190 دولارًا في بورصة Binance.

كما عكست كل من Tron و Chainlink و Polygon و Litecoin و Uniswap و Leo و Cosmos و Stellar Tether، وBinance Coin، وSolana، وDogecoin، وCardano، وAvalanche، وShiba Inu، وPolkadot - خسائر يوم الأربعاء.

تمكن عدد صغير فقط من العملات البديلة من تحقيق أرباح اليوم الأربعاء، وتشمل هذه الشركات Ripple وRipple Cash وQtum وIota وBraintrust.

انخفض إجمالي سوق العملات المشفرة بنسبة 3.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ التقييم الحالي للقطاع 2.59 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.