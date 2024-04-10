شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جمعية الصور المتحركة تعمل مع الكونجرس لبدء حجب مواقع القرصنة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية الصور المتحركة، تشارلز ريفكين عن خطة من شأنها أن تجعل "الإبحار في البحار الرقمية"، وقال ريفكين إن الجمعية ستعمل مع الكونجرس لوضع وتنفيذ تشريع لحجب المواقع في الولايات المتحدة، وأضاف أن ما يقرب من 60 دولة تستخدم حجب المواقع كأداة ضد القرصنة، "بما في ذلك الديمقراطيات الرائدة والعديد من أقرب حلفاء أمريكا.

وتابع أن السبب الوحيد الذي يجعل الولايات المتحدة ليست واحدة منها هو "الافتقار إلى الإرادة السياسية، المقترنة بفهم عفا عليه الزمن لمعنى حجب المواقع في الواقع، وكيف يعمل، ومن يؤثر عليه".

ومع تطبيق هذه القاعدة، يمكن "ناشري الأفلام والتلفزيون والموسيقى والكتب والبطولات الرياضية والمذيعين" أن يطلبوا من المحكمة أن تأمر مزودي خدمات الإنترنت بحظر مواقع الويب التي تشارك المحتوى المسروق، وفقا لتقرير انجادجيت.

وأوضح ريفكين، الذي دافع عن حجب المواقع، أن هذه الممارسة لا تؤثر على الشركات المشروعة، وقال إن التشريعات المتعلقة بهذه الممارسة تتطلب أدلة مفصلة لإثبات أن كيانًا معينًا متورط في أنشطة غير قانونية وأن الجناة المزعومين يمكنهم المثول أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم.

واستشهد ريفكين ببرنامج FMovies، وهو برنامج بث أفلام غير قانوني، كمثال على كيفية قيام حجب المواقع في الولايات المتحدة بتقليل حركة المرور إلى مواقع القرصنة.

و تحصل FMovies على 160 مليون زيارة شهريًا، ثلثها يأتي من الولايات المتحدة، و إذا كانت القاعدة موجودة أيضًا في الدولة، فمن الناحية النظرية، ستنخفض حركة المرور على موقع الويب بشكل كبير جدًا.

وتحدث رئيس MPA أيضًا عن الجهود السابقة لفرض حجب المواقع في الولايات المتحدة، والذي قال النقاد سابقًا إنه "سيكسر الإنترنت" ويمكن أن يخنق حرية التعبير، وبينما أصر على أن تجارب الدول الأخرى منذ ذلك الحين أثبتت خطأ هذه التوقعات، فقد وعد بأن تأخذ المنظمة هذه المخاوف على محمل الجد.