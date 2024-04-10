شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث VisionOS 1.1.2 مع إصلاحات الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل اليوم VisionOS 1.1.2، وهو تحديث بسيط لنظام التشغيل visionOS الذي صدر جنبًا إلى جنب مع Vision Pro في فبراير visionOS 1.1.2 يأتي بعد شهر من إطلاق VisionOS 1.1، وفقاً لموقع indiatoday.

يمكن تثبيت تحديثات visionOS بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات على Vision Pro، وتحديد القسم العام، واختيار تحديث البرنامج، ستحتاج سماعة الرأس Vision Pro إلى إزالتها لتثبيت برنامج جديد، مع توفر شريط التقدم على شاشة EyeSight الأمامية.

وفقًا لملاحظات إصدار Apple، يقدم التحديث إصلاحات أخطاء غير محددة ويوصى به لجميع المستخدمين.

أصدرت أبل أيضًا نسخة تجريبية منقحة من visionOS 1.2 متاحة للمطورين، يحتوي الإصدار الجديد على رقم إصدار 21O5555f، أعلى من الإصدار السابق 21O5555e.

تقوم أبل بدفع تحديثات منتظمة إلى visionOS، ويتم بالفعل اختبار الإصدار التجريبي من تحديث VisionOS 1.2، ونتوقع أن يتم تقديم VisionOS 2 في يونيو مع مجموعة ميزات جديدة تمامًا.

يوفر الإصدار السابق visionOS 1.1 الدعم للتحقق من مفتاح اتصال iMessage ويضيف إدارة أجهزة Apple إلى Vision Pro، ومن خلال هذه الوظيفة، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات والمؤسسات التعليمية إدارة سماعات Vision Pro بنفس الطريقة التي تدير بها أجهزة iPhone وiPad وMac.