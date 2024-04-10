شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميتا تشارك المزيد من التفاصيل حول Threads API قبل إصدار يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ميتا الشهر الماضي أنها تخطط لإطلاق واجهة برمجة تطبيقات Threads الرسمية للمطورين في يونيو ، باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسيتمكن المطورون من إنشاء تطبيقات وأدوات أخرى تتكامل مع منصة الشبكات الاجتماعية.

وقامت الشركة المملوكة لمارك زوكربيرج الان بمشاركة المزيد من التفاصيل حول ما يمكن توقعه من Threads API.

Threads API لتمكين تطبيقات الطرف الثالث

قالت ميتا في منشور مدونة، على مدى الأشهر القليلة الماضية قمنا ببناء واجهة برمجة تطبيقات Threads لتمكين المبدعين والمطورين والعلامات التجارية من بناء عمليات تكامل فريدة خاصة بهم، وإدارة وجود Threads على نطاق واسع، ومشاركة محتوى جديد وجديد بسهولة مع مجتمعاتهم،

ولكن ما الذي سيتمكن المطورون من فعله بالضبط باستخدام واجهة برمجة التطبيقات هذه؟

وفقًا لـ Meta، ستسمح واجهة برمجة التطبيقات (API) للتطبيقات بمصادقة المحتوى ونشره وجلبه، وهناك أيضًا إمكانات لإدارة الردود (بما في ذلك إخفاء ردود محددة أو إظهارها) ورؤى للحصول على المقاييس الأساسية، مثل عدد الإعجابات والمشاهدات، وستسمح واجهة برمجة التطبيقات Threads أيضًا للتطبيقات بتقديم إشعارات الدفع.

وأصدرت Meta أيضًا وثائق مفصلة حول Threads API ، والتي تؤكد أن API لديها حد 250 مشاركة و1000 رد كل 24 ساعة، وتنسيقات الصور المدعومة هي JPEG وPNG، ويمكن أن يصل طول مقاطع الفيديو إلى 5 دقائق.

تمامًا مثل تطبيق Threads الرسمي، يبلغ الحد الأقصى لواجهة برمجة التطبيقات (API) 500 حرفًا لكل مشاركة.

وباستخدام Threads API، سيتمكن المطورون من إنشاء أدوات لأتمتة المنشورات وحتى عملاء الطرف الثالث وهو أمر لم يعد يسمح به X (تويتر سابقًا)، ودعت Meta عددًا صغيرًا من الشركاء لاختبار الإصدار التجريبي من Threads API قبل إطلاقه في يونيو.