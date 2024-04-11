شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن سعة بطارية آيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت العديد من التسريبات و الشائعات حول سلسلة آيفون 16 المرتقبة، حيث تم تسليط الضوء على سعة البطارية المُشاعة لكل طراز، التفاصيل الأكثر إثارة هي الانخفاض المفترض في سعة بطارية هاتف آيفون 16 بلس مقارنة بسابقه، على الرغم من أنه أمر غير شائع تعطي الشركات المصنعة أحيانًا الأولوية للميزات الأخرى على حجم البطارية.

سعة بطارية iPhone 16 حسب الطراز

آيفون إي 16: 356116 مللي أمبير (يُشاع زيادة بنسبة 6٪)

آيفون 16 بلس، 4,006 مللي أمبير (يُشاع انخفاض بنسبة 9٪)

آيفون 16 برو 3.355 مللي أمبير (يُشاع زيادة بنسبة 2.5٪)

آيفون 16 برو ماكس : 4,676 مللي أمبير (يُشاع زيادة بنسبة 5٪)

عمر البطارية المحتمل لجهاز iPhone 16 Plus



على الرغم من الشائعات حول البطارية الأصغر حجمًا في آيفون 16 بلس، تشير التسريبات إلى أن شركة آبل ربما تقدم شاشات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. عند دمجها مع التحسينات المحتملة في تصميم الشرائح وتحسينات البرامج، قد لا يتأثر عمر البطارية الفعلي لجهاز iPhone 16 Plus بشكل كبير.

مصداقية المصدر من المهم أن نتذكر أن هذه التسريبات نشأت من MacRumors، حيث قامت بترجمة المعلومات من مسرب على شبكة Weibo يدعى OvO Baby Sauce OvO. لم يقدم هذا المصدر باستمرار تسريبات موثوقة لـ iPhone في الماضي.

تحسينات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في WWDC من المتوقع أيضًا أن تركز شركة آبل على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) في أجهزة آيفون الخاصة بها.

من المرجح أن يتم الإعلان عن ترقيات البرامج التي تركز على الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر مطوري Apple العالمي (WWDC) في يونيو.

و استفادت شركة آبل من تطورات الذكاء الاصطناعي تاريخيا مثل تحسين تحرير الصور وتثبيت الفيديو كنقاط بيع رئيسية لإصداراتها السنوية من آيفون، ومؤخرا دخلت شركة آبل في شراكة مع Shutterstock للحصول على تراخيص لملايين الصور لتعزيز تدريبها على الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الصفقة، التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 25 إلى 50 مليون دولار، اتجاهًا متزايدًا بين شركات التكنولوجيا للحصول بشكل قانوني على محتوى لتطوير الذكاء الاصطناعي.



الكشف الرسمي لا يزال على بعد أشهر في حين أن هذه التسريبات تقدم لمحة عن الجوانب المحتملة لسلسلة آيفون 16، فمن المهم انتظار الكشف الرسمي لشركة Apple، والذي من المحتمل أن يحدث في سبتمبر 2024 خلال حدث الأجهزة الخاص بها. وذلك عندما نحصل على المعلومات الأكثر دقة حول تشكيلة iPhone القادمة.