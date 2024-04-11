شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الرد بسرعة على رسائل آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلبت آبل بعض الميزات الرئيسية إلى أجهزة آيفون مع iOS 17، مثل StandBy Mode وNameDrop، لكن آبل قدمت أيضًا بعض التحسينات الأصغر في جودة الحياة والتي تستحق أن تتعرف عليها، حيث تعد الردود المضمنة في تطبيق الرسائل واحدة منها.

إذا كنت تستخدم واتساب، فمن المحتمل أنك على دراية بميزة الرد السريع التي توفرها المنصة منذ عدة سنوات.

للرد على رسالة فردية، ما عليك سوى التمرير إلى اليمين، إنها خدعة صغيرة سهلة الاستخدام غالبًا ما يستخدمها المستخدمون عند المشاركة في محادثات سريعة الحركة، كما أنه مفيد في الدردشات الجماعية المزدحمة لتوضيح الشخص الذي ترد عليه في المجموعة.

قبل نظام التشغيل iOS 17، كان الرد على فقاعة محادثة معينة في تطبيق الرسائل يتطلب الضغط عليها لفترة طويلة، ثم الضغط على الرد.

لم تكن التجربة سلسة مثل WhatsApp، لكن ميزة التمرير السريع للرد الجديدة من Apple تعمل على إصلاح كل ذلك، ويمكن القول إنها تعمل على تحسينها ببعض الإشارات المرئية المفيدة.

إليك كيفية استخدامه على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 17 والإصدارات الأحدث.

افتح تطبيق الرسائل على جهاز آيفون الخاص بك وحدد محادثة iMessage.

ابحث عن الرسالة المحددة التي تريد الرد عليها واسحبها لليمين.

سيتم تمييز الرسالة المحددة وسيظهر مربع نص، مما يسمح لك بكتابة رد.

يمكنك أيضًا استخدام الزر + للوصول إلى خيارات إضافية مثل الملصقات والصور وغيرها.

بمجرد الانتهاء من كتابة رسالتك، اضغط على زر إرسال.

للعودة إلى المحادثة الرئيسية، انقر فوق الخلفية غير الواضحة.

لاحظ الخيط المرئي الذي يشير إلى الاتصال المتداخل بين ردك والرسالة الأصلية، وهو أمر مفيد بشكل خاص في المحادثات الجماعية لتتبع من يرد على من.

تذكر أن كل شخص في محادثة جماعية يمكنه قراءة ردودك المضمنة. إذا كنت لا تريد ذلك، فابدأ محادثة جديدة مع الشخص الذي تريد الرد عليه.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التمرير السريع للرد يعمل فقط على iMessages وليس مع الرسائل النصية القصيرة العادية.