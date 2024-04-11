شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصداع ومشاكل الرقبة.. تعرف على أبرز مشكلات Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعامل بعض مالكى Apple Vision Pro مع مشكلات صحية تتعلق بارتداء سماعة الرأس، وفقًا لتقرير صادر عن MarketWatch وتحدث التقرير إلى أصحاب Vision Pro الذين يعانون من الصداع وآلام الرقبة، من بين مشاكل أخرى.

قالت إميلي أولمان، رئيسة التسويق في شركة Hopscotch Interactive، إنها حصلت على "عينين سوداوين شديدتي السواد" بعد ارتداء Vision Pro لأول مرة، ومن المحتمل أن يكون السبب هو الوزن على الخدين، وقال إيان بيكرافت، الرئيس التنفيذى لشركة Signal الاستشارية، لـ MarketWatch إنه كان يعاني من ألم في قاعدة جمجمته وأعلى ظهره.

كانت هناك أيضًا شكاوى حول Vision Pro على Reddit من المستخدمين الذين يعانون من الصداع المستمر وإجهاد العين والألم بسبب وزن الجهاز، ولكن حالف بعض المستخدمين الحظ مع الأشرطة المعدلة ومنتجات الطرف الثالث، بينما لا يواجه أشخاص آخرون مشكلة مع سماعات الرأس وخيارات النطاق الافتراضية.

رفضت شركة Apple التعليق على شكاوى العملاء، ووجهت MarketWatch إلى إرشادات المستخدم الخاصة بها، وتوصي شركة آبل بأخذ قسط من الراحة من سماعة الرأس كل 20 إلى 30 دقيقة خلال فترة التأقلم، والتوقف عن استخدام سماعة الرأس عند الشعور بالتوعك، ولا توصي شركة Apple الأشخاص الذين يعانون من إجهاد العين أو الصداع أو الألم بمواصلة استخدام الجهاز.