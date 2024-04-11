شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية حفظ المشاركات لوقت لاحق فى Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت منصة الوسائط الاجتماعية Meta's Threads في التطور بوتيرة سريعة منذ ظهورها لأول مرة في عام 2023 ، حيث يقوم المطورون بتوفير الميزات الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين، وفى التحديث الأخير، تتيح لك Threads الآن حفظ المشاركات.

وإذا كنت معتادًا على وضع الإشارات المرجعية على X (Twitter) أو حفظ المنشورات في Instagram، فإن الميزة مشابهة جدًا، وتسمح لك بحفظ المنشورات وإعادة زيارتها لاحقًا.

وفيما يلي كيفية حفظ المشاركات في المواضيع ومكان العثور عليها.



1- اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في المنشور.

2 - حدد حفظ .

3- للعودة إلى منشورك المحفوظ، اضغط على علامة تبويب الملف الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية، ثم اضغط على قائمة الإعدادات (ثلاثة أسطر) في الزاوية العلوية اليمنى.

4 - اضغط على "المحفوظة" في قائمة الإعدادات الرأسية لرؤية موجز لمشاركاتك المحفوظة.