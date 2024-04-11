شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أيفون فى 92 دولة يتلقون تحذيرًا من هجوم برامج التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى بعض مستخدمي أيفون تنبيهًا مقلقًا على أجهزتهم، حيث أرسلت شركة أبل إشعارات إلى أفراد في 92 دولة تحذرهم من أنهم ربما كانوا هدفًا لهجمات برامج التجسس، وجاء في الرسالة: "اكتشفت شركة Apple أنك مستهدف من خلال هجوم برنامج تجسس يحاول عن بعد اختراق جهاز iPhone المرتبط بمعرف Apple الخاص بك".

وفقا لما ذكره موقع "Engadget"، تابع التنبيه: "من المحتمل أن يستهدفك هذا الهجوم على وجه التحديد بسبب هويتك أو ما تفعله، وعلى الرغم من أنه من غير الممكن أبدًا اليقين عند اكتشاف مثل هذه الهجمات، إلا أن شركة Apple لديها ثقة كبيرة في هذا التحذير ويرجى أخذه على محمل الجد".



وأوضحت شركة أبل أنها لا تستطيع تقديم أي معلومات حول سبب ظهور الرسالة خوفًا من أن تساعد المعلومات الإضافية المهاجمين على تجنب اكتشافهم في المستقبل، وتستخدم الشركة المعلومات والتحقيقات الداخلية لتحديد الهجمات.



هذه الحالة ليست المرة الأولى التي تضطر فيها شركة Apple إلى إرسال هذا النوع من الإشعارات، ومنذ عام 2021، تلقى أفراد في أكثر من 150 دولة رسائل مماثلة، بما في ذلك تحذير لبعض الصحفيين والسياسيين في الهند في أكتوبر الماضي، ومع ذلك، ليس من الواضح ما هي الدول التي تلقى الأفراد تنبيهات في هذا الوقت.