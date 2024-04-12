شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة البلاستيك على الأرض تشمل إنتاج 220 مليون طن من النفايات هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير جديد من أنه من المتوقع أن يتم إنتاج حوالي 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية هذا العام وحده، أي ما يعادل 20 ألف برج إيفل، وأصدرت مؤسسة EA Earth Action الخيرية دراستها السنوية التي توضح أنه سيتم إنتاج 28 كجم من النفايات البلاستيكية لكل شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2024.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتوقعون أن أكثر من ثلثها ستتم إدارتها بشكل سيء في نهاية عمرها الافتراضي، ومما يثير القلق أن هذا يصل إلى 69.5 مليون طن من البلاستيك الذي ينتهي به الأمر في مكب النفايات.



ويشمل ذلك العبوات البلاستيكية والبلاستيك الموجود في المنسوجات والبلاستيك الموجود في النفايات المنزلية.



ويقدر التقرير أيضًا يوم التجاوز البلاستيكي، وهو النقطة التي تتجاوز فيها كمية النفايات البلاستيكية المتولدة قدرة العالم على إدارتها، ويتوقعون أن يصل ذلك في 5 سبتمبر.



وحذر الباحثون أيضًا من أنه اعتبارًا من هذا الشهر، يعيش ما يقرب من 50% من سكان العالم في مناطق تجاوزت فيها كمية النفايات البلاستيكية المتولدة بالفعل القدرة على إدارتها.



وقالوا إن هذه النسبة سترتفع إلى 66% بحلول يوم التجاوز البلاستيكي، وأضافوا أن 12 دولة فقط مسؤولة عن 60% من النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيء في العالم، والخمسة الأوائل هي الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك.