شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستتيح للمستخدمين إصلاح هواتف أيفون بقطع غيار أصلية مستعملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل اليوم أنها تعمل على توسيع خيارات الإصلاح الذاتي والإصلاح المستقل لأجهزة أيفون، وعلى وجه التحديد، سوف تكون قادرًا على إصلاح جهاز أيفون الخاص بك بقطع غيار أصلية مستعملة، وهو أمر لم يكن ممكنًا قبل ذلك.

وسيحدث هذا بفضل عملية "معايرة الأجزاء" الجديدة - حيث سيخضع الجزء المستخدم لهذه العملية بمجرد تثبيته في جهاز أيفون آخر، وإذا كان أصليًا، فسوف يعمل دون أي قيود، وبالتالي، ستتمكن أنت بنفسك، أو مزود إصلاح مستقل، من استبدال الأجزاء بأجزاء مأخوذة من أجهزة أيفون أخرى.

وسيبدأ هذا في الخريف مع "طرز أيفون مختارة"، وتقول الشركة إن قطع غيار أبل الأصلية المستعملة "ستستفيد من الوظائف الكاملة والأمان الذي توفره معايرة المصنع الأصلية، تمامًا مثل قطع غيار أبل الأصلية الجديدة".

وتواصل شركة أبل الدفاع عن ممارسة "الاقتران الجزئي"، قائلة إنها "ضرورية للحفاظ على الخصوصية والأمان والسلامة" لجهاز أيفون الخاص بك، هذه هي عملية "التأكد مما إذا كانت قطعة الإصلاح أصلية أم لا وجمع معلومات حول القطعة"، وحتى الآن إذا حاولت استبدال قطعة أيفون بقطعة تم استخدامها في أيفون آخر، فستكون مشكلة منذ ذلك الحين تم "إقران" الجزء بجهاز أيفون الأصلي الذي تم استخدامه فيه.

على مدار العامين الماضيين، عملت فرق أبل على تمكين حتى إعادة استخدام الأجزاء مثل أجهزة الاستشعار البيومترية المستخدمة لـ Face ID أو Touch ID، وبدءًا من هذا الخريف، ستتم معايرة جميع الأجزاء على الجهاز بمجرد تثبيت الجزء. . ستأتي أجهزة أيفون المستقبلية مع دعم لأجهزة الاستشعار البيومترية المستخدمة، ولن يحتاج العملاء ومقدمو الخدمات بعد الآن إلى تقديم الرقم التسلسلي للجهاز عند طلب الأجزاء التي لا تتضمن استبدال لوحة المنطق.

وتعمل أبل أيضًا على توسيع قفل التنشيط ليشمل أجزاء أيفون من أجل منع تفكيك أجهزة أيفون المسروقة لأجزاء، وبالتالي، إذا اكتشف جهاز قيد الإصلاح أنه تم الحصول على جزء مدعوم من جهاز آخر تم تمكين قفل التنشيط أو وضع الفقدان فيه، فسيتم تقييد معايرة هذا الجزء بمجرد تثبيته في الهاتف الجديد.

أخيرًا، تفتخر شركة أبل بتفرد ميزة سجل قطع الغيار والخدمة في الإعدادات على نظام التشغيل iOS، والتي تتيح للمالكين الثاني أو الثالث لأجهزة أيفون الوصول إلى سجلات الأجزاء والإصلاح الكاملة. سيتم توسيع سجل قطع الغيار والخدمة هذا الخريف ليُظهر أيضًا ما إذا كانت قطعة الغيار جزءًا أصليًا جديدًا أم مستعملًا من أبل.