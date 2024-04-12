شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة تحديث الحالة فى انستجرام تصل إلى الملفات الشخصية للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح ميزة تحديث الحالة في انستجرام، Notes، أكثر بروزًا في التطبيق قريبًا، وحتى الآن، كانت الملاحظات مرئية فقط من البريد الوارد في انستجرام، ولكن التحديثات الموجزة ستكون مرئية أيضًا مباشرةً في الملفات الشخصية للمستخدمين قريبًا.

ومن المفترض أن يؤدي التغيير إلى زيادة ظهور الميزة ومنح الأشخاص مكانًا جديدًا للتفاعل مع تحديثات أصدقائهم، حيث (أضاف انستجرام وظيفة الرد إلى Notes مرة أخرى في ديسمبر)، يقوم التطبيق أيضًا بتجربة "المطالبات" للملاحظات، والتي ستسمح للمستخدمين بمشاركة الأسئلة لأصدقائهم للإجابة عليها في تحديثاتهم، تمامًا مثل قوالب "أضف لك" التعاونية لـ Notes قصص.

تشبه الملاحظات القصص من حيث أن التحديثات تستمر لمدة 24 ساعة فقط، على الرغم من أنها تكون مرئية فقط للمتابعين المشتركين، لذلك ليس من المفترض أن تتم مشاركتها على نطاق واسع مثل الشبكة النموذجية أو منشور القصص، وتعد التحديثات الأخيرة علامة أخرى على كيفية استخدام Meta لهذه الميزة، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2022، لتشجيع المستخدمين على النشر بشكل أكبر لمجموعات الأصدقاء الأصغر حجمًا والأكثر تنظيمًا.

وبشكل منفصل، يضيف التطبيق أيضًا ميزة "القواطع" الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من الأشياء الموجودة في صورهم، تمامًا مثل ميزة الملصقات التي تعمل بنظام iOS، على انستجرام، يمكن مشاركة هذه الملصقات في القصص أو في Reel.



ويمكن أيضًا إنشاء قصاصات من المنشورات العامة للمستخدمين الآخرين، مما يمنح الأشخاص بشكل فعال طريقة جديدة لإعادة مزج المحتوى من الآخرين (تشير صفحة المساعدة في انستجرام إلى أنه يمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة إذا كانوا يفضلون عدم إعادة استخدام المحتوى الخاص بهم).



