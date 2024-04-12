شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. يورى جاجارين يحقق لقب أول إنسان يصل إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب الإنسان إلى الفضاء لأول مرة في مثل هذا اليوم 12 أبريل من عام 1961، أي قبل أكثر من نصف قرن من الآن، حيث كان يوري جاجارين أول رائد فضاء سوفياتي وأول شخص يدور حول الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، هذه هي الخطوة الكبيرة التالية للاتحاد السوفييتي في "سباق الفضاء" بعد أن أطلق أول قمر صناعي، سبوتنيك، في عام 1957.



وكانت مهمته تسمى فوستوك 1، وتضمنت صاروخ فوستوك وكبسولة فضائية فوستوك، حيث انطلق جاجارين من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان ووصل إلى ارتفاع حوالي 200 ميل.

دار حول الأرض مرة واحدة قبل أن تنفصل وحدة إعادة الدخول الخاصة به وتهبط على الأرض.



أخرج جاجارين نفسه من المركبة الفضائية وهبط بالمظلة بأمان إلى الأرض، هو ومركبته الفضائية على بعد حوالي 1700 ميل غرب موقع الهبوط المخطط له.