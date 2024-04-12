شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبير علماء الذكاء الاصطناعى بميتا: الـ AI لا يمكن أبدًا أن يكون ذكيا مثل البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن اكتسبت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Copilot وGemini شعبية كبيرة، لم يعد العالم كما كان من قبل، حيث يتحدث الناس عن الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من أي وقت مضى، وبينما يعتقد أحد الأقسام أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستساعد البشر على العمل بطريقة أفضل، يشعر آخرون بالقلق من أنها قد تصبح أكثر ذكاءً مع مرور الوقت وتتجاوزنا في النهاية من حيث الذكاء.

حيث قال إيلون ماسك، الذي تعمل شركاته أيضًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في أكثر من مناسبة إن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر ذكاءً من البشر في المستقبل، وكان ماسك قد غرد مؤخرًا بأن الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر ذكاءً من البشر بدءًا من العام المقبل، ومع ذلك، يعارضه كبير علماء الميتا وأحد الآباء الروحيين لعالم الذكاء الاصطناعي، يان ليكون.

وقال LeCun، كما نقلت عنه TNW، خلال لقاء في لندن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ليست ذكية مثل البشر ولن تكون كذلك في المستقبل القريب.

وبحسب ما ورد قال إن التفكير والتخطيط والذاكرة المستمرة وفهم العالم المادي هي "أربع خصائص أساسية للذكاء البشري - وكذلك الذكاء الحيواني - التي لا تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية القيام بها"، ثم أضاف أن فهم الذكاء الاصطناعي للعالم هو "سطحي" وأننا نميل إلى الاعتقاد بأنهم أذكياء فقط بسبب قدرة الأدوات على استخدام اللغة بطلاقة.

وقال عراب الذكاء الاصطناعي: "معظم المعرفة البشرية ليست في الواقع لغة، لذا لا يمكن لهذه الأنظمة أبدًا الوصول إلى مستوى الذكاء البشري - إلا إذا قمت بتغيير البنية"، وليست هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها LeCun عن آرائه حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وقبل يومين، شوهد عالم Meta AI وهو يواجه إيلون ماسك عندما قال الأخير إن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري بحلول العام المقبل.

ردًا على ماسك، قال يان لو كان إنه إذا كان هذا هو الحال، فسيكون لدى العالم أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها تعلم كيفية القيادة خلال 20 ساعة فقط من التدريب، تمامًا مثل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا.

وكتب LeCunn "لا، لو كان الأمر كذلك، لكان لدينا أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها تعليم نفسها قيادة السيارة خلال 20 ساعة من التدريب، مثل أي شخص يبلغ من العمر 17 عامًا. لكننا ما زلنا لا نملك قيادة ذاتية مستقلة تمامًا وموثوقة". ، على الرغم من أننا (أنت) لدينا ملايين الساعات من بيانات التدريب المُصنفة".

وفي العام الماضي أيضًا، وصف ليكون خوف " ماسك " من سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية بأنه "سخيف". وفي مقابلة مع تاكر كارلسون العام الماضي، قال ماسك إن الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة من "طائرة سيئة الإدارة" ولديه القدرة على "تدمير الحضارة".

ومع ذلك، أعرب يان ليكون عن اختلافه مع ماسك، وقال إن الافتراض بأن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدًا وجوديًا هو افتراض "خاطئ".

"هذا غير صحيح تمامًا. إنه يفترض افتراضًا ربما اقتنع به إيلون وبعض الأشخاص الآخرين من خلال قراءة كتاب نيك بوستروم "الذكاء الفائق" أو قراءة أنك تعرف بعضًا من كتابات إليزر يودكوفسكي"، قال ليكون خلال بث صوتي مع صاحب رأس المال الاستثماري هاري ستيبنجز.