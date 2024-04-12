شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ فى إطلاق أجهزة Mac تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومزودة بـ M4 قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تبدأ أجهزة Mac المزودة بمعالجات M4 في الوصول في وقت لاحق من هذا العام، وعلى الرغم من أن مجموعة M3 لم تقدم ترقية هائلة من شرائح M2، إلا أن سلسلة M4 يمكن أن تغير قواعد اللعبة حيث يقال إن شركة أبل تضع عبئًا أكبر بكثير على الذكاء الاصطناعي هذه المرة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيكون هناك على الأقل ثلاثة إصدارات رئيسية من M4، وفقًا للتقرير، ومن المتوقع أن تحدث شركة أبلكل طراز من أجهزة Mac بإحدى هذه الرقائق.

في ظل الوضع الحالي، تقول بلومبرج إن شركة Apple ستطلق أجهزة iMac، وجهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة، وأجهزة MacBook Pro أكثر قوة مقاس 14 بوصة و16 بوصة، وأجهزة Mac mini مع شرائح M4 بحلول أوائل عام 2025.



يمكن أن تصل إصدارات جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة و15 بوصة مع شرائح M4 بحلول الربيع، على أن يتبعها M4 Mac Studio في منتصف عام 2025 تقريبًا، وسيأتي جهاز Mac Pro في وقت لاحق من العام.



ستستغرق ترقية Mac mini وقتًا طويلاً، حيث لم تقم Apple بترقية هذا الجهاز منذ يناير 2023، وقد حصل Mac Studio وMac Pro على ترقيات M2 في منتصف عام 2023.

وصلت أجهزة iMac وMacBook Pro التي تعمل بنظام M3 في أكتوبر، وفي الوقت نفسه، حصل جهاز MacBook Air على ترقية M3 الشهر الماضي فقط.

مع أجهزة كمبيوتر Mac المكتبية المتطورة، قد تتضمن Apple دعمًا لذاكرة تصل سعتها إلى 512 جيجابايت. يصل الحد الأقصى لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في أحدث إصدار من Mac Studio وMac Pro إلى 192 جيجابايت، لكن الأنظمة السابقة التي تدعم Intel تدعم ما يصل إلى 1.5 تيرابايت من الذاكرة باستخدام مكونات جاهزة.



تقوم Apple بدمج الذاكرة بشكل أعمق في شرائحها الخاصة، لذا فإن ترقية ذاكرة الوصول العشوائي على الأنظمة القائمة على السيليكون أكثر صعوبة.



ومع ذلك، يُقال إن التركيز الرئيسي لشركة Apple في تشكيلة M4 هو الذكاء الاصطناعي لأنه يهدف إلى اللحاق بأمثال Microsoft وGoogle.



وتشير بلومبرج إلى أن شركة آبل ستسلط الضوء على كيفية تكامل قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لشرائح M4 مع الأجهزة وأحدث إصدار من نظام التشغيل macOS، والذي سيظهر لأول مرة في مؤتمر المطورين العالمي في يونيو.

كما أن الشركة تخطط لإجراء ترقيات تركز على الذكاء الاصطناعي للمعالجات المستخدمة في أجهزة iPhone لهذا العام.

أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة Apple ترغب في دمج Gemini AI من Google في أجهزة iPhone أثناء عملها على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

