شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو ChatGPT المميزين يمكنهم الوصول إلى نموذج GPT-4 Turbo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت OpenAI نموذج GPT-4 Turbo الجديد لمستخدمي ChatGPT المميزين الذين يدفعون مقابل خدماتها، حيث أعلنت الشركة عن الأخبار على موقع X (تويتر سابقًا)، وشاركت أن نموذج اللغة الكبير الخاص بها حصل إلى تحسين مهارات الرياضيات والتفكير المنطقي والبرمجة والكتابة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ينص المنشور على أنه "عند الكتابة باستخدام ChatGPT، ستكون الردود أكثر مباشرة وأقل إسهابًا وتستخدم لغة محادثة أكثر."

عندما أعلنت شركة OpenAI عن GPT-4 Turbo في نوفمبر، سلطت الضوء على الترقيات الرئيسية للنظام الذي يشغل ChatGPT.



في ذلك الوقت، ادعت شركة OpenAI أن GPT-4 Turbo يمكن أن يستقبل ستة أضعاف عدد صفحات النص، أى 300، مقارنة بالخمسين السابقة.



ونظرًا لاتساع نطاق المعلومات المقدمة، قد يعني هذا التوسيع مطالبات واستجابات أكثر تعقيدًا، ويمكن لنموذج اللغة الكبير أيضًا إنشاء تسميات توضيحية أو أوصاف لمطالبات الصور والتعامل مع طلبات تحويل النص إلى كلام.



تطور نموذج GPT-4 Turbo منذ إعلانه الأولي، حيث زودت OpenAI في البداية معرفتها العالمية حتى أبريل 2023، وهي قفزة جيدة من الموعد النهائي لـ GPT-4 في سبتمبر 2021، والآن، أصبح لدى GPT-4 Turbo معلومات حتى ديسمبر 2023.