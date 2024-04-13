شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتوقف عن دفع المكافآت لمطوري مساعدها "أليكسا" والسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أمازون قطع الامتيازات المدفوعة لمطوري Alexa، وأكدت الشركة أنها ستنهي برنامج Alexa Developer Rewards في نهاية يونيو، حيث سيتم الانتهاء من البرنامج الثاني الذي يكافئ المطورين لاستخدام Amazon Web Services كواجهة خلفية لتطبيقات Alexa الخاصة بهم في نفس الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم تعد تطبيقات الطرف الثالث للمساعد الصوتي الرائد تمثل محورًا رئيسيًا للشركة.

ووصفت أمازون هذه الخطوة بأنها حالة من الإلغاء التدريجي لمشروع قديم كان قد انتهى، حيث كتب متحدث باسم أمازون: "هذه برامج قديمة تم إطلاقها في عام 2017 كوسيلة لمساعدة المطورين الجدد المهتمين ببناء المهارات على تسريع تقدمهم".

وأضافت الشركة، "اليوم، هناك أكثر من 160.000 مهارة متاحة للعملاء، ومجتمع مطوري Alexa الراسخ، وأدوات جديدة مدعومة بـ LLM من شأنها أن تساعد المطورين على بناء تجارب جديدة لـ Alexa، لقد انتهت هذه البرامج القديمة ببساطة، لذلك قررنا إيقافها".

تم إطلاق البرنامج عندما كان المطورون لا يزالون يتعلمون إنشاء تطبيقات صوتية، وقد تم تصميمه لمساعدتهم على البدء.

كشفت أمازون، أن أقل من 1% من المطورين يستخدمون البرنامج، وقالت إن مطوري Alexa سيستمرون في الحصول على أموال مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق من مهارات Alexa الخاصة بهم، مضيفًا أن تكلفة صنعها انخفضت بينما ارتفعت معرفة المطورين.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء برنامج Alexa Developer Rewards لتحفيز المطورين الذين اكتسبوا مهارات عالية الجودة للمساعد، تم إطلاق البرنامج في عام 2017، وكان ذلك جزءًا من سعي أمازون لتحويل مهارات Alexa إلى متجر تطبيقات مزدهر لجيل جديد من الأجهزة الصوتية أولاً، وهي رؤية لم تكتمل.

وتوجه الاهتمام حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه التعامل مع العديد من المهام نفسها مثل مهارات Alexa، ففي حدث الأجهزة لخريف 2023، قامت أمازون بمعاينة إصدار الجيل التالي من Alexa مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشبيهة بـ ChatGPT، ودمجت الشركة أيضًا تقنية الجيل التالي تدريجيًا في أدوات البائع وصفحات المنتج الخاصة بها.