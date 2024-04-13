شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مركبة Starship ستكون بطول 500 قدم للتحضير لمهمات المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصبح صاروخ Starship، وهو أكبر صاروخ في العالم، أكبر حجمًا مع استمرار شركة SpaceX في استهداف مهام المريخ في المستقبل، حيث قال إيلون ماسك، الملياردير مؤسس شركة SpaceX، أن مركبة ستارشيب Starship سيصل طولها في النهاية إلى 500 قدم (150 مترًا)، أي أعلى بنسبة 20% تقريبًا من النظام الضخم الموجود على متن صاروخ Super Heavy في الوقت الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن التقدم في إمكانية إعادة الاستخدام سيكلف كل عملية إطلاق ما يقرب من 3 ملايين دولار، كما توقع ماسك.، وهذا أقل من ثلث تكلفة إطلاق صاروخ فالكون 1.

قال ماسك في تحديث ستارشيب، بعد شهر تقريبًا من الرحلة التجريبية الثالثة والأخيرة حتى الآن: "هذه أرقام لا يمكن تصورها"، مضيفا، "لم يعتقد أحد من قبل أن هذا ممكن، لكننا لا نكسر أي فيزياء لتحقيق ذلك، لذلك هذا ضمن الحدود، دون كسر الفيزياء.. يمكننا أن نفعل هذا".

يميل ماسك إلى تقديم تحديثات Starship مرة واحدة على الأقل سنويًا لتسليط الضوء على التقدم الذي تحرزه الشركة نحو خططها طويلة المدى لاستيطان المريخ.

شهد العام الماضي ثلاث عمليات إطلاق للمركبة، لذا فقد تم إحراز تقدم مؤخرًا، ومع ذلك، لم يتطرق ماسك إلى التأخير في إطلاق Starship الذي ساهم في تأجيل موعد إطلاق أول هبوط على سطح القمر في إطار برنامج Artemis الذي تقوده وكالة ناسا.

ومع ذلك، ركزت كلمات ماسك للموظفين حول أرتميس، على القدرات المستقبلية لمركبة ستارشيب: الدوران حول الأرض وإعادة ملء خزاناتها، وكلاهما لم يتم إثباتهما بعد في رحلاتها التجريبية الثلاث.

وقال ماسك عن تلك القدرات: "سيكون هذا مهمًا جدًا لبرنامج أرتميس لناسا للعودة إلى القمر"، ويتصور أيضًا "قاعدة القمر ألفا" التي ستشمل مركبات "متخصصة للذهاب من وإلى القمر".