شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعرض خدمات ChatGPT لاستخدامات الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مئات من المديرين التنفيذيين لشركة Fortune 500 في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن هذا الشهر، حيث قام هو وغيره من المديرين التنفيذيين في OpenAI بعرض خدمات الذكاء الاصطناعي لاستخدام الشركات، وتنافسوا وجهاً لوجه في بعض الحالات مع الداعم المالي مايكروسوفت.

توضح الأحداث الشبيهة بالحملات الترويجية كيف تتطلع الشركة، التي لها الفضل في إثارة انفجار الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال عروضها الاستهلاكية، إلى تنمية مصادر جديدة للإيرادات من الشركات في جميع أنحاء العالم - ومن المحتمل أن يكون بعضها في موطن أكبر شريك لها.

ولم يتم الإبلاغ عن الاجتماعات الثلاثة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات - اثنان في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وواحد في لندن يوم الاثنين - من قبل.

وخاطب ألتمان مباشرة أكثر من 100 مسؤول تنفيذي في كل مدينة خلال الفعاليات، وفقًا للحاضرين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

في كل حدث، قدم ألتمان والرئيس التنفيذي للعمليات براد لايت كاب عروضًا توضيحية للمنتجات، بما في ذلك ChatGPT Enterprise، وهي فئة المؤسسات من برنامج الدردشة الآلي الشهير الخاص بها والذي يقوم بإنشاء نص من مطالبات بسيطة، وبرامج لربط تطبيقات العملاء بخدمات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ونصها الجديد -نماذج الفيديو.

وعدت OpenAI بعدم استخدام بيانات عملاء ChatGPT Enterprise لتدريب نماذجها، وفي حديثهم مع العملاء المحتملين من الصناعات بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والطاقة، سلط المسؤولون التنفيذيون في OpenAI الضوء على مجموعة من التطبيقات، مثل إدارة مراكز الاتصال والترجمة.

وأشاروا إلى أن النسخة الاستهلاكية من برنامج الدردشة الآلي الخاص بها قيد الاستخدام بالفعل من قبل أكثر من 92 بالمائة من شركات Fortune 500.

وتوفر مايكروسوفت، أكبر مستثمر في OpenAI، إمكانية الوصول إلى تقنية OpenAI من خلال سحابة Azure ومن خلال بيع Microsoft 365 Copilot، وهي أداة إنتاجية مدعومة بنماذج OpenAI التي تستهدف المؤسسات.

قال الحاضرون إن بعض المديرين التنفيذيين من الحضور تساءلوا عن سبب دفعهم مقابل ChatGPT Enterprise إذا كانوا بالفعل عملاء لشركة مايكروسوفت.

أجاب Altman وLightcap أن الدفع مقابل خدمة المؤسسة سمح لهما بالعمل مع فريق OpenAI مباشرة، والوصول إلى أحدث الموديلات والمزيد من الفرص للحصول على منتجات الذكاء الاصطناعي المخصصة، وفقًا للحاضرين.

تحاول OpenAI، التي بلغت قيمتها الأخيرة 86 مليار دولار في عملية بيع ثانوية، تنويع تدفق إيراداتها منذ أن اكتسب برنامج الدردشة Chatbot الخاص بها شعبية سريعة في أواخر عام 2022، وهي في طريقها لتحقيق مليار دولار لعام 2024.

أثناء محاولتها إنشاء منتجات جديدة للمستهلكين مثل متاجر ChatGPT في السوق، تتوقع الشركة أن يصبح البيع للمؤسسات جزءًا أكثر أهمية من إيراداتها، وقالت Lightcap لبلومبرج الأسبوع الماضي إن أكثر من 600 ألف شخص قاموا بالتسجيل لاستخدام ChatGPT Enterprise and Team، ارتفاعًا من حوالي 150 ألف شخص في يناير.