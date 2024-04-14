شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار Android 15 Beta 1 يوفر ميزات أمان وخصوصية جديدة لهواتف بكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح جوجل نسخة Android 15 Beta 1 على هواتف بكسل الذكية المؤهلة للمستخدمين والمطورين الذين يرغبون في تجربة الإصدار القادم من أندرويد، حيث يوفر التحديث التالي لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة (OS) من جوجل ميزات ووظائف جديدة، عند إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

بينما من المتوقع أن يكشف عملاق البحث عن ميزات Android 15 الجديدة في Google I/O في مايو، فإن الإصدار التجريبي الأول يمنحنا نظرة على ميزات الخصوصية والأمان الجديدة القادمة إلى نظام التشغيل في وقت لاحق من هذا العام.

وفقًا للتفاصيل التي شاركتها جوجل على موقع Android Beta subreddit ، أصبح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 15 متاحًا الآن للتنزيل على بكسل 8 وبكسل 8 برو وبكسل 7 إيه وبكسل 7 وبكسل 7 برو وPixel 6a وبكسل برو 6، وبكسل 6 وبكسل فولد وبكسل تابلت.

سيحصل المستخدمون الذين قاموا بتثبيت معاينة المطور تلقائيًا على تحديث لنظام Android 15 Beta 1، تمامًا مثل المستخدمين الذين لديهم الإصدار التجريبي من Android 14 QPR3 على أجهزتهم.

وفي منشورها على Reddit، قالت الشركة إنه سيكون لديها المزيد من التفاصيل لمشاركتها في مؤتمرها السنوي للمطورين الشهر المقبل، لكن 9to5Google اكتشفت بالفعل ميزات جديدة تمت إضافتها منذ آخر معاينة لمطوري أندرويد 15.

بعد تثبيت Android 15 Beta 1، سيرى المستخدمون قسمًا جديدًا يسمى أمان الشبكة الخلوية ضمن الإعدادات > الأمان والخصوصية > المزيد من الأمان والخصوصية الذي يسمح للمستخدمين بطلب التشفير عند الاتصال بالشبكات الخلوية، أو تلقي إشعارات عند الاتصال بشبكات غير آمنة.

وفي الوقت نفسه، ظهر مفتاح تبديل جديد لاسم جهاز الإرسال ضمن قائمة الخصوصية الموجودة في كل قسم من أقسام تفاصيل شبكة Wi-Fi.

ويظهر ضمن إعداد التوزيع العشوائي لعنوان MAC ويشير الوصف إلى أن تعطيل الميزة سيؤدي إلى إيقاف مشاركة اسم الهاتف مع شبكة Wi-Fi.

يبدو أنه تم إجراء إضافتين أخريين على Android 15 Beta 1، ويمكن للمستخدمين تعيين تطبيق محفظة افتراضي (مثل Samsung Wallet أو Google Wallet) ضمن قسم التطبيقات الافتراضية.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن مستخدمو هاتف بكسل الذين يقومون بالتحديث إلى Android 15 Beta 1 أيضًا من الوصول إلى أدوات Pixel Weather الجديدة التي يمكن إضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

على الرغم من أنه من المرجح أن يكون Android 15 Beta 1 أكثر استقرارًا من معاينات المطورين التي أصدرتها الشركة مسبقًا، فمن المستحسن تثبيت برنامج ما قبل الإصدار على الأجهزة الثانوية وليس هاتف "برنامج التشغيل اليومي".

من المفيد أيضًا التحقق من ملاحظات إصدار Android 15 Beta 1 الرسمية من جوجل لمعرفة الأخطاء التي تم إصلاحها وجميع المشكلات المعروفة قبل تثبيت أحدث إصدار تجريبي على هاتف بكسل الخاص بك.