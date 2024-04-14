شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة التاكسي الآلي إلى طرق أريزونا بعد اضطرابات العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ شركة كروز Cruise في إعادة نشر مركباتها ذاتية القيادة بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها العام الماضي والتي أدت إلى توقف عملياتها، وفقدان رئيسها التنفيذي، وإقالة جزء كبير من قوتها العاملة، بما في ذلك العديد من المديرين التنفيذيين، وفي منشور على مدونة على موقعها الإلكتروني، قالت إنها تستأنف أنشطة القيادة اليدوية من أجل جمع معلومات الطريق وإنشاء خرائط لمركباتها ذاتية القيادة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيتم نشر أول أسطول من مركبات الرحلات البحرية على الطريق مرة أخرى في فينيكس، أريزونا، على الرغم من أن الشركة تخطط للتوسع في مدن أخرى مع استمرارها في التعامل مع المسؤولين وقادة المجتمع.

أوقفت شركة Cruise جميع عملياتها بدون سائق بعد أسابيع قليلة من وقوع حادث في كاليفورنيا، حيث دهست إحدى سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها وسحبت أحد المشاة الذي تم إلقاؤه على طريقها بعد أن صدمته سيارة أخرى.

ألغت كل من California DMV ولجنة المرافق العامة في كاليفورنيا تراخيصها للعمل في الولاية بسبب هذا الحادث ومشكلات أخرى متعلقة بالسلامة، وبحلول نوفمبر من العام الماضي، علقت كروز أيضًا رحلات التاكسي الآلي المأهولة كجزء من تحقيق موسع للسلامة أجرته شركة استشارية مستقلة.

استقال كايل فوجت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، بعد فترة وجيزة من ذلك، وطردت الشركة أيضًا تسعة من كبار المديرين التنفيذيين بعد ادعاء السلطات بأن كروز حجب مقطع فيديو يظهر الضحية في حادث كاليفورنيا مثبتًا أسفل سيارته.

كما أنه في ديسمبر، سرحت الشركة المصنعة لسيارات الأجرة الآلية 24% من قوتها العاملة، والتي كانت تبلغ حوالي 900 موظف.

كما ذكرت صحيفة The Intercept العام الماضي أنها اطلعت على مواد تقييم السلامة الداخلية التي خلصت إلى أن مركبات كروز واجهت مشاكل في التعرف على الأطفال.

وقالت كروز في منشورها إنها أجرت اختبارات على دورات مغلقة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تعمل على إعادة بناء الثقة.

ستكون جميع سيارات الأجرة الآلية المتجهة إلى فينيكس عبارة عن مركبات يقودها الإنسان دون تشغيل أنظمة ذاتية القيادة.

فيما سيكون هدفها النهائي هو نشر مركبات ذاتية القيادة بالكامل مرة أخرى، لكن الشركة لم تذكر ما إذا كان لديها تاريخ مستهدف ولم تشارك جدولًا زمنيًا إذا كان لديها جدول زمني.

