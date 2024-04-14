تكنولوجيا: تطبيق Gmail يضيف مرشح “الاشتراك” إلى صندوق البريد العشوائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تعاني من صندوق بريد وارد فوضوي، فقد يكون هناك حل لهذه المشكلة. إذ يبدو أن تطبيق Gmail يختبر مرشح “الاشتراكات” الجديد الذي يعد بعزل تلك الرسائل الإخبارية المزعجة ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية.

تساعد عوامل التصفية الذكية الموجودة في Gmail المستخدمين بالفعل على إدارة بريدهم، ولكن مرشح “الاشتراكات” المكتشف حديثًا، والذي عثر عليه AssembleDebug عبر PiunikaWeb، يعد بتقديم المزيد من التحكم الدقيق.

يوجد داخل الشريط الجانبي لتطبيق أندرويد ضمن “التسميات“، ويعمل مرشح “إدارة الاشتراكات” هذا على تحليل أنماط بريدك الإلكتروني بذكاء.

ووفقًا للسلاسل الموجودة داخل الكود، يُقال إن هذا المرشح سيقوم بما يلي: تصنيف مرسلي الاشتراكات حسب تكرار البريد الإلكتروني “أقل من 10″ أو “10 إلى 20″ أو “أكثر من 20″. وهذا يسمح بالتعرف السريع على مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها.

قم بتضمين زر واضح لإلغاء الاشتراك مباشرةً داخل المرشح، مما يؤدي إلى تبسيط عملية إلغاء الاشتراك من الاشتراكات غير المرغوب فيها.

يبدو أن الميزة في مراحلها الأولى، ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين على موقع Reddit أنهم يشاهدون إعلانًا منبثقًا.

ومع ذلك، فإن المرشح نفسه لا يعمل بكامل قوته بعد، حيث أن النقر على الرابط الخاص به ينقل هؤلاء المستخدمين أنفسهم إلى قسم من التطبيق لا يتم تحميله بالكامل أبدًا.

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