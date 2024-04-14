تكنولوجيا: علامة HONOR تعلن عن إطلاق جوائز Magic Moments لعام 2024: احتفالاً بفن التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنتHONOR ، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن بدء مسابقة جوائز HONOR Magic Moments لعام 2024، وهي المسابقة العالمية السنوية الرابعة للتصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول والتي تنظمها العلامة التجارية. تضم المسابقة ست فئات مع 59 تصنيفًا متاحًا للجوائز: تصوير المناظر الطبيعية، والصور الشخصية، واللقطات، ومقاطع الفيديو، والصور الجماعية، وأكثر، وتشجع المسابقة الجميع على التقاط المشاعر الإنسانية باستخدام هواتفهم. ستقوم لجنة خبراء من الحكام تتألف من سبعة من الخبراء في الصناعة بتقييم الطلبات المقدمة. يتمتع المشاركون الأفراد بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 15,000 دولار أمريكي من مجموع جوائز إجمالي يتجاوز 100,000 دولار أمريكي. وفي الفترة من 6 أبريل حتى 6 أغسطس، ندعو عشاق التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة من خلال تقديم مشاركاتهم عبر الموقع الرسمي للمسابقة أو منصات التواصل الاجتماعي. سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر سبتمبر القادم.

بهذه المناسبة تحدث السيد جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لعلامة HONOR Device Co., Ltd قائلاً “بدأت جوائز HONOR Magic Moments في عام 2021 لتكون بمثابة منصة عالمية لتبادل الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها على الهاتف المحمول، إلهام المستخدمين لعرض إبداعاتهم، وتوفير منصة متساوية للجميع بداية من المصورين المحترفين وحتى مستخدمي الهواتف الذكية في حياتهم اليومية” كما أضاف “منذ الإصدار الأول قبل ثلاث سنوات، تلقت جوائز HONOR Magic Moments أكثر من مليون مشاركة من 51 دولة ومنطقة، مع إجمالي 320,000 مشارك في جميع أنحاء العالم، مما عمل على زيادة الإمكانيات للتصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة.

سيتم اختيار الفائزين من قبل خبراء التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء العالم

تضم المسابقة هذا العام لجنة من الحكام المرموقين من مختلف مجالات التصوير الفوتوغرافي. سيجمع هؤلاء الخبراء بين معرفتهم وخبراتهم الواسعة في مختلف جوانب التصوير، التعبير والجانب التقني لاختيار الأعمال الأكثر جاذبية وعالية الجودة التي تعكس جوهر التصوير الفوتوغرافي.

تضم لجنة الحكام لهذا العام

تشاو ينغشين، رئيس تحرير مجلة China Photo Press وأول مديرة لعمليات التصوير الفوتوغرافي في تاريخ الألعاب الأولمبية

جاسم ربيع العوضي رئيس جمعية الإمارات للتصوير الفوتوغرافي ومؤسس نادي الإمارات للتصوير الفوتوغرافي

اليه ميجال، الفائز بجائزة الجمهور من LUX

ماثيو كورديس، مصور الحياة البرية الفرنسي الشهير

ستيفانو جوينداني، مصور أزياء وفنان إيطالي بارع

صامويل دينغ، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة HONOR

هو ويلونج، الخبير الفني في HONOR في التصوير

جوائز مغرية مع مجموعة من المكافآت الرائعة

تأتي المسابقة هذا العام لأول مرة مكونة من ست فئات – على الطريق، ونحن، والحماية، واللحظة، والقصة، والفيديو – مما يشجع مصوري الهواتف الذكية على الاستفادة من قوة التكنولوجيا لالتقاط قصص ومشاعر إنسانية حقيقية عبر موضوعات مختلفة. ومن بينها، ترحب فئة الحماية بالمشاركات التي يتم تصويرها على أي هواتف ذكية لتوثيق الجهود البشرية المبذولة من أجل خلق مستقبل مستدام.

مع إجمالي 59 جائزة لجذب المشاركين وتشجيعهم على المشاركة، تقدم جوائز HONOR Magic Moments مجموع جوائز يتجاوز 100,000 دولار أمريكي، بما في ذلك 15,000 دولار أمريكي للمصور الفوتوغرافي لهذا العام. سيكون هناك بطل واحد، ووصيف أول، ووصيف ثانٍ لكل فئة، وسيتم مكافأة كل منهم بمبلغ 5000 دولار أمريكي، و3000 دولار أمريكي، و1000 دولار أمريكي، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختيار 20 فائزًا لكل من جائزة التوصية وجائزة التميز بغض النظر عن الفئات حيث سيحصل الفائزون على HONOR Magic6 Pro وأحدث منتجات سلسلة HONOR N.

أدوات معززة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح في التصوير الفوتوغرافي

باعتبارها شركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية، تعمل HONOR باستمرار على تعزيز تجربة التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال الاستثمار في تمكين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البصرية التي تدفع عجلة التقدم. تُعد أحدث سلسلة HONOR Magic6 الرائدة بمثابة تغيير لقواعد التصوير الرياضي للهواتف الذكية مع الجيل التالي من نظام كاميرا HONOR Falcon، المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى منصة HONOR، والذي يتيح التصوير السريع عبر النطاق البؤري بأكمله وفي سيناريوهات مختلفة. ترتقي كاميرا PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR بالتصوير الفوتوغرافي بالهاتف الذكي إلى المستوى التالي من خلال مستشعر HDR LOFIC المتقدم ونظام التركيز التلقائي LiDAR Matrix، المقتبس من تقنية القيادة الذاتية. يوفر هذا النظام تجربة تصوير تنافس الكاميرات الاحترافية.

وفي الفترة من 6 أبريل حتى 6 أغسطس، يمكن لعشاق التصوير الفوتوغرافي تقديم مشاركاتهم على موقع HONOR الرسمي (https://www.honor.com/global/magic-moments-awards/). سيتم فتح منصة التقديم في 6 أبريل الساعة 00:00 (UTC/GMT +8). ويمكنهم أيضًا المشاركة في جوائز HONOR Magic Moments لعام 2024 من خلال النشر على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال إضافة #HONORMagicMoments في المنشور التوضيحي الخاصة بهم.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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