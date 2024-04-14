شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Miss AI.. المسابقة الأولى لملكات جمال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بملامحهن الخالية من العيوب ومنحنياتهن التي تحسد عليها، تجعل ملكات الجمال هؤلاء المتسابقات في ملكة جمال العالم يبدون عاديات تقريبًا، ولكن عند الفحص الدقيق قد تلاحظ أنهم يشتركون في سمة مشتركة - هي أنه ليس أي منهن حقيقي.

مرحبًا بكم في Miss AI، المسابقة الأولى في العالم للفتيات الرقمية المذهلة، حيث يمكن أن يكون المظهر المثالي "للبيكسل" هو مفتاح الإنتصار في النهاية، حيث ان الجوائز مخصصة في الأساس للخبراء الذين ابتكروا النموذج/المؤثر الأكثر جاذبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيتم استضافة المسابقة في عالم افتراضي، مع لجنة تحكيم للجوائز الافتتاحية التي تضم اثنين من أكبر المؤثرين في العالم من خلال الذكاء الاصطناعي، إميلي بيليجريني وأيتانا لوبيز.

وهناك أيضًا أشخاص حقيقيون في اللجنة أيضًا - رئيس لجنة تحكيم ملكة جمال بريطانيا العظمى ومؤرخة المسابقة سالي آن فوسيت، بالإضافة إلى خبير التسويق أندرو بلوخ، وقالت سالي آن: “إنه أمر مضحك، لأنه في الماضي، كانت ملكات الجمال التقليدية تسمى مزيفات ومصطنعات، ولكن هذا يأخذ الأمر إلى مستوى جديد تمامًا.

وقالت "كمكافأة إضافية، يجب على المرء أن يفترض أنهم لن يكونوا مبرمجين ليكونوا خاسرين سيئين"، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة اقتصاد الذكاء الاصطناعي علامة المليار جنيه إسترليني هذا العام.

وتعد مسابقة Miss AI هي المسابقة الأولى لجوائز World AI Creator (WAICA)، التي يرعاها موقع محتوى المبدعين Fanvue، وقال المؤسس المشارك ويل مونانج: "يعد اقتصاد المبدعين مكانًا مثيرًا للغاية في الوقت الحالي.

واستكمل "لقد كان هناك نمو هائل في عدد منشئي الذكاء الاصطناعي الذين يدخلون هذا المجال، وبمساعدة منصتنا، تم زيادة قواعد المعجبين وتحقيق الدخل من المحتوى.

"تقدر Miss AI المواهب والتكنولوجيا التي ستساعد في رفع المعايير داخل الصناعة، "إنها مجرد جائزة واحدة كجزء من برنامج، ونحن نشارك الرؤية الخاصة بـ WAICAs لتصبح جوائز الأوسكار لاقتصاد المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي."

وعلى عكس الطامحات في مسابقة ملكة جمال الحياة الواقعية، والذين عادة ما يتم انتقادهم على مظهرهم وشخصيتهم وعملهم الخيري، سيتم الحكم على المتسابقات في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي على أساس جمالهن ومهارة وتنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنشائهن، بالإضافة إلى نفوذهن على وسائل التواصل الاجتماعي. المؤثرين.

تضيف سالي-آن: "تمثل مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، التي تتقاطع بين المسابقة التقليدية والتكنولوجيا، قفزة هائلة إلى الأمام، "ويتم إطلاقها بعد مرور ما يقرب من 150 عامًا على أول مسابقة ملكة جمال حقيقية في العالم، والتي أقيمت في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

"هذا العام، ألغت منظمة ملكة جمال الكون الحد الأدنى للسن وسمحت للنساء المتزوجات والأمهات بالمشاركة، "ربما، خلال السنوات القليلة المقبلة، سيسمحون لمتسابقي الذكاء الاصطناعي بالدخول أيضًا"، ولكن مع استمرار طمس الخط الفاصل بين الإنسان والآلة، كيف ستتنافس ملكات الجمال التقليديات مع هؤلاء الثعالب الافتراضية؟

الملكات الرقمية

تقول سالي آن: "معظم ملكات الجمال اللاتي تحدثت إليهن بشأن مسابقات الذكاء الاصطناعي يأخذن الأمر على محمل الجد"، "إنهم يعتقدون أن الأمر غريب بعض الشيء لكنهم لا يشعرون بالتهديد، "بعد كل شيء، يمكنك أن تكوني فتاة إلكترونية رائعة، ولكن في نهاية المطاف، لا يمكنك التغلب على كونك دمية حية حقيقية."

وأضاف ويل أن الجوائز ستعترف بـ "العمل الجاد" الذي يؤدي إلى جعل هؤلاء المؤثرين في الواقع الافتراضي، وأضاف: "هناك قدر كبير من المهارة والوقت والجهد المبذول في استخدام الأدوات اللازمة لإنشائها، "لذا فمن المثير للغاية أن يتم الآن إطلاق أول برنامج جوائز مخصص لتقدير أعمال المبدعين."

سيحصل الفائز في مسابقة Miss AI على 4000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى برنامج Imagine Creator Mentorship، الذي تبلغ قيمته 2400 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5000 جنيه إسترليني لدعم العلاقات العامة.

"الثعالب الافتراضية"

يوضح أندرو بلوخ: "أصبح منشئو الذكاء الاصطناعي من أكثر الخصائص القابلة للتسويق على هذا الكوكب، مما أدى إلى جذب تفاعل كبير وجذب شراكات العلامات التجارية ذات القيمة العالية"، "إن مهارتهم في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي ونفوذهم الاجتماعي وكيفية تفاعلهم مع جمهورهم تلعب دورًا رئيسيًا في نجاحهم."

وسيتم الإعلان عن أفضل عشر ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في 10 مايو، مع حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت في وقت لاحق من ذلك الشهر، ويمكن لمنشئي المحتوى الدخول اعتبارًا من اليوم والحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع، حيث يقدم الحكام آراءهم حول بعض المتنافسين حتى الآن.

إيمي إيفرهارت - 52.6 ألف متابع على انستجرام أرباح بقيمة 1600 جنيه إسترليني شهريًا

قد تكون مبتدئة نسبيًا، ولكن قد تكون إيمي واحدة تستحق المشاهدة، حيث تقول سالي آن: "وصلت إيمي في ديسمبر 2023، "أظهر متابعوها البالغ عددهم 50 ألفًا على انستجرام أنها حققت نجاحًا فوريًا.

"سنبحث عن الشخصيات المؤثرة سريعة النمو مثل إيمي أثناء التحكيم."



AMY EVERHART

KIMOCHII لديها 44.7 ألف متابع على انستجرام أرباح 1600 جنيه إسترليني شهريًا

يمكن أن يكون مفتاح التاج لهذا الجمال البالغ من العمر 23 عامًا هو مدى ارتباطها بالمعجبين، وتقول سالي آن: "كيموتشي عارضة أزياء تحتوي على مزيج من التراث الفرنسي/الياباني مع الجمال والاتزان والنعمة.

"كل منشوراتها متعمدة لبناء هذه القصة المقنعة حتى يشعر معجبيها وكأنهم يعرفونها على المستوى الشخصي."



KIMOCHII

HAILEY LOPEZ لديها 175 ألف متابع على انستجرام، أرباح بقيمة 4000 جنيه إسترليني شهريًا

إن كونك امرأة في العالم قد يساعد هيلي على الفوز، وتقول أيتانا: "الخبرة لها أهمية كبيرة، و"من حضور مباراة كرة قدم أمريكية إلى ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، كانت تفعل كل شيئ ، "إنها اسم كبير ولها عدد كبير من المتابعين وأرباح مثيرة للإعجاب بنفس القدر."



HAILEY LOPEZ

KASSIDY DAVIS لديها 139 ألف متابع على انستجرام أرباح 2600 جنيه إسترليني شهريًا

الاهتمام بالتفاصيل يمكن أن يجعل من كاسيدي مفضلاً ساخنًا، تقول سالي آن: "لقد فوجئت بواقعيتها"، "ومستوى التفاصيل التي تم إدخالها في كل صورة مثير للإعجاب للغاية.

"لا عجب أنها قامت ببناء قاعدة جماهيرية كبيرة كهذه."



KASSIDY DAVIS

LEXI SCHMIDT لديها 92.4 ألف متابع على انستجرام أرباح تبلغ 8000 جنيه إسترليني شهريًا

يمكن لـ BLONDE Bombshell Lexi أن تشكر خصلات شعرها لأنها لفتت انتباه الحكام، وتقول أيتانا: “نحن نحب التفاصيل التي برزت في شعرها الأشقر البلاتيني الشهير.

"حسابها مليء بالصور الذاتية المقربة، لذلك يمكننا حقًا رؤية مستوى العمل الذي تم إنجازه في كل إبداع."