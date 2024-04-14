تكنولوجيا: إنتل تكشف عن أول التفاصيل حول رقاقات INTEL CORE ULTRA 200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة إنتل لإطلاق جيل جديد من المعالجات التي تعرف برمز “Arrow Lake”، والتي تستهدف دعم أجهزة الحاسب المكتبي، ولقد إستعرضت أحدث التفاصيل التي جاءت من إنتل مواصفات هذه الرقاقات.

كشفت إنتل عن أولى التفاصيل حول مواصفات رقاقات CORE ULTRA 200 التي تعرف برمز “Arrow Lake”، والتي ترتكز على مقبس LGA 1851، وذاكرة UDIMM.

وتتضمن سلسلة رقاقات Core Ultra 200 اثنان من التكوينات والتي تشمل نموذج مميز بعدد 24 من الأنوية، وأخر يضم 20 من الأنوية.

أيضاً تتميز النماذج الأولية من الرقاقات بسرعة أساسية 2.3 جيجا هرتز وهي سرعة متوقعة لنماذج أولية من الرقاقات، ومن المتوقع أن تأتي النماذج النهائية بسرعة أعلى، أيضاً لم تؤكد إنتل على العلامة التجارية التي تنطلق به الرقاقات في الأسواق، أو الشركات التي تتعاون مع إنتل لدفع اللوحه الأم.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الجيل القادم من الرقاقات يأتي بترقية كبيرة في المعمارية الرئيسية لأنوية LP لتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة وأيضاً في الآداء.

أيضاً لم تؤكد إنتل على الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة رقاقات Core Ultra 200 التي تستهدف أجهزة الحاسب المكتبي.

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