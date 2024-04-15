شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر Windows 11 Beta الجديد مع توصيات التطبيقات في قائمة "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت برنامج Copilot محدثًا في تجربة ويندوز والذي سيسمح للمستخدمين بالتبديل بين السلوك "المثبت" الحالي والسلوك الجديد الشبيه بالتطبيق،الإصدار الموصى به من مايكروسوفت ويندوز 11.

وأعلنت مايكروسوفت اليوم عن إصدار ويندوز 11 Preview Build إلى Beta Channel Insiders، يتضمن هذا الإصدار بعض التغييرات الملحوظة بما في ذلك قسم التطبيق الموصى به الجديد في قائمة ابدأ، وتجربة ويندوز سبوت لايت المحسنة، وصفحة الأجهزة المرتبطة الجديدة في الإعدادات وغيرها.

تسلط قائمة "ابدأ" الضوء بالفعل على التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر والتطبيقات المثبتة مؤخرًا، حيث بدأت مايكروسوفت في اختبار توصيات التطبيقات في قائمة ابدأ، سيسلط القسم الموصى به الجديد الضوء على التطبيقات الجديدة المتوفرة من متجر مايكروسوفت.

يتوفر هذا الخيار الجديد فقط لمستخدمي ويندوز إنسايدر في القناة التجريبية في الولايات المتحدة ولن يكون متاحًا للأجهزة التجارية، كذلك يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل التوصيات من خلال الانتقال إلى الإعدادات > التخصيص > البدء وإيقاف تشغيل مفتاح التبديل "إظهار توصيات للنصائح والعروض الترويجية للتطبيقات والمزيد".

وتقوم مايكروسوفت باختبار بعض التغييرات في تجربة ويندوز سبوت لايت، وستؤدي هذه التغييرات أيضًا إلى جعل رمز Spotlight يتصرف مثل أيقونات سطح المكتب الأخرى، حيث تقوم مايكروسوفت باختبار أشكال مختلفة من هذه التجربة مع المطلعين.

باستخدام العلاج 1، إذا قام المستخدم بالنقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة Windows Spotlight، فسيتم تشغيل تجربة Spotlight في وضع ملء الشاشة، بينما سيؤدي النقر المزدوج إلى فتح الصفحة المقصودة للصورة على سطح المكتب.

باستخدام العلاج 2، إذا قام المستخدم بالنقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة ويندوز سبوت لايت، فسيتم تشغيل تجربة Spotlight دون أي تغيير في إعداد سطح المكتب، بينما يؤدي النقر المزدوج إلى تشغيل تجربة سبوت لايت في وضع ملء الشاشة.

توجد صفحة جديدة للأجهزة المرتبطة ستسمح لك بإدارة أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة إكس بوكس التي قمت بتسجيل الدخول إليها باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

وتطرح مايكروسوفت برنامج Copilot محدثًا في تجربة ويندوز والذي سيسمح للمستخدمين بالتبديل بين السلوك "المثبت" الحالي الذي يربط Copilot بجانب سطح المكتب، والسلوك الجديد حيث سيتم تشغيل Copilot في نافذة تطبيق عادية والتي يمكنها يمكن تغيير حجمها ونقلها حول شاشتك.