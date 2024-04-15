شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Gmail يقضي على القوائم البريدية المنسية منذ فترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Gmail على عدد من الفئات الذكية التي يمكنك استخدامها لتقسيم البريد الوارد الخاص بك، ما يجعل من السهل إدارته ومعرفة العناصر المهمة، بالإضافة إلى تجاهل الفئات غير المهمة، فيما سيتم إضافة شكل آخر من الفئات في تحديث جديد، والذي سيتم تخصيصه لـ “الاشتراكات” على وجه التحديد.

ووفقا لما ذكره موقع "the sun"، تم تمكين هذا الأمر من تطبيق Gmail، مع ظهور مرشح "الاشتراكات" الجديد في قائمة الشريط الجانبي لتطبيق Android ضمن "التصنيفات".

وهذا ما يسمى إدارة الاشتراكات manage subscriptions”"، حيث يعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تناسب الوصف.

على الرغم من أن الميزة لم تعمل بشكل كامل بعد، إلا أن التعليمات البرمجية الموجودة داخل التطبيق تكشف عن نظرة ثاقبة حول كيفية عملها.

كما سيُظهر القسم على ما يبدو المرسلين الذين أرسلوا "أقل من 10" أو "10 إلى 20" أو "20+" رسائل بريد إلكتروني "كل ربع سنة".

تتيح هذه الوظيفة للمستخدم معرفة من يرسل معظم رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص به في لمحة سريعة.

سيعرض "مدير الاشتراك" بعد ذلك زرًا لإلغاء الاشتراك من المرسلين، وعلى الرغم من أن الميزة ليست متاحة على نطاق واسع بعد، إلا أن بعض مستخدمي Reddit لاحظوا أن Gmail يعرض رسالة حول هذه القدرة.

توضح رسالة منبثقة في التطبيق ما يلي:

إدارة الاشتراكات في مكان واحد.. أصبح لدى Gmail الآن مكان واحد لرؤية جميع قوائمك البريدية وإلغاء الاشتراك في الرسائل غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين صادفوا النافذة المنبثقة في Gmail، فإن ميزة مدير الاشتراك لا تعمل وتعرض فقط صفحة فارغة، حيث يبدو أن Google لم تقم بتفعيل الأمور بالكامل بعد.