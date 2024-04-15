شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب خيارات التصميم والألوان لهاتف جوجل Pixel 8a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح إطلاق هاتف جوجل Pixel 8a خلال فعاليات الحدث العالمي Google I / O 2024، حيث نشرت Android Headlines 360 -صور بالدرجات لجميع خيارات الألوان الأربعة لهاتف بكسل 8 إيه القادم، كذلك سيتم تجهيز الهاتف المرتقب ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة وسيعمل على مجموعة شرائح Tensor G3 الخاصة بالشركة.

في حين أن الشركة لم تكشف بعد عن هاتف Pixel 8a، فقد كانت هناك العديد من التسريبات لتصميم الهاتف ومواصفات الأجهزة. وفقًا للمنشور، سيتم إطلاق Pixel 8a الشهر المقبل بأربعة خيارات ألوان مثل الاسود والأخضر والأزرق والأبيض.

تشير الصور التي سربها المنشور إلى أن هاتف Pixel 8a سيكون مشابهًا جدًا لهاتف بكسل 8 الذي تم إطلاقه العام الماضي، ضمنها مشاركة خيارات ثنائية اللون على الأقل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت صورة حية لهاتف Pixel 8a عبر الإنترنت، مما يمنحنا نظرة فاحصة على ما يمكن أن يكون التصميم لهاتف بكسل التالي من سلسلة A من جوجل، ووفقًا للصورة المسربة، ستحتوي اللوحة الخلفية للهاتف على وحدة كاميرا خلفية تشبه بكسل 8، بينما ستتمتع اللوحة الخلفية بطبقة نهائية غير لامعة، على عكس Pixel 7a.

وفقًا للتقارير السابقة، يمكن أن يصل هاتف Pixel 8a مع Tensor G3 من جوجل، وهي نفس الشريحة التي تعمل على تشغيل بكسل 8 وبكسل 8 برو، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وفقا للتقرير يزود الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بدقة Full HD + (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، و1400 شمعة في المتر المربع من ذروة سطوع HDR.

من المتوقع أيضًا أن يظهر هاتف بكسل 8a لأول مرة بنفس تكوين الكاميرا مثل بكسل 7a – كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، كذلك يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 27 وات.