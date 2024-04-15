تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر الإعلانات المتخفية على أنها “اقتراحات” في نظام Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت مايكروسوفت مؤخرًا تحديثًا جديدًا (KB5037000) لنظام Windows 11 في القناة التجريبية. وإلى جانب تقديم عناصر تفاعلية جديدة لـ Windows Spotlight، يأتي التحديث أيضًا مزودًا بتعديل غير مرحب به: المزيد من توصيات التطبيقات (التي هي في الأساس إعلانات) في قائمة “ابدأ“.

تنبثق هذه التوصيات في قسم “موصى به” بقائمة “ابدأ” وستعرض التطبيقات من متجر مايكروسوفت بناءً على استخدامك الأخير للتطبيق. وهذا يعني أنك قد تواجه اقتراحات تطبيقات لا تتوافق تمامًا مع اهتماماتك.

حاليًا، تقوم قائمة “ابدأ” بتنظيم التطبيقات في قسمين “مثبت” و“توصيات“. يتضمن القسم الأخير عادةً الملفات أو التطبيقات المستخدمة مؤخرًا والتطبيقات المثبتة حديثًا وحتى نصائح لاستخدام ميزات Windows الجديدة.

والآن، مع التحديث الأخير، تمت إضافة التوصيات من متجر مايكروسوفت، مما يضفي طابعًا يشبه الإعلان.

وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات الموصى بها قد لا تأتي مباشرة من مطوري التطبيقات الذين يدفعون مقابل التنسيب، إلا أن مايكروسوفت تحقق إيرادات من التطبيقات الموزعة من خلال متجرها. وبالتالي، من وجهة نظر المستخدم، لا يزال من الممكن أن يبدو الأمر وكأنه إعلان.

ومع ذلك، سيكون بإمكانك تعطيل الميزة بالكامل. ما عليك سوى التوجه إلى الإعدادات > التخصيص > البدء وإيقاف تشغيل مفتاح التبديل “إظهار التوصيات الخاصة بالنصائح والعروض الترويجية للتطبيقات والمزيد“.

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر هذا التغيير حاليًا فقط على المطلعين في قناة Beta وعلى الأجهزة الشخصية، مما يعني أن أجهزة الحواسب الخاصة بالعمل (التي غالبًا ما تديرها المؤسسات) لا تتأثر في الوقت الحالي.

والأهم من ذلك، أن مايكروسوفت لم تؤكد ما إذا كانت هذه الميزة ستصل إلى الإصدار النهائي من Windows 11. وتستخدم الشركة برنامج Insider لجمع التعليقات، وبناءً على استجابة المستخدم، قد يقررون إلغاء الفكرة تمامًا.

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